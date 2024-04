Mecz Polski na Euro 2024 zmienił ich plany. Ważne wydarzenie zostało przełożone

Jeszcze jakiś czas temu organizatorzy Memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy nie myśleli o zmianie daty rozgrywania imprezy. Wszystko jednak inaczej trzeba poukładać przez awans polskich piłkarzy na Euro 2024. A to dlatego, że podczas turnieju w Niemczech biało-czerwoni właśnie 21 czerwca zagrają z Austrią drugi mecz fazy grupowej.

Euro 2024 wpływa na inne dyscypliny sportu

Jak poinformował profil Athletic News na platformie X, Memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się w czwartek, 20 czerwca. Najpewniej organizatorzy nie chcą, by impreza nakładała się z meczem reprezentacji Polski na Euro 2024, ponieważ to mogłoby oznaczać frekwencyjną katastrofę.

To też pokazuje, jak dużą moc mają wielkie wydarzenia piłkarskie. Powodują one, że przedstawiciele innych dyscyplin sportowych muszą się martwić o to, czy zapełnią trybuny kibicami. Tymczasem Memoriał Szewińskiej na stałe zagościł w lekkoatletycznym terminarzu. Jest organizowany od 2019 roku, kiedy zastąpił Europejski Festiwal Lekkoatletyczny. W ubiegłym sezonie w imprezie startowała m.in. trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk.

Irena Szewińska damą polskiego sportu

Jeśli ktoś myśli o damie polskiego sportu, to często może wymieniać właśnie Irenę Szewińską. Jej dorobek na arenie międzynarodowej jest gigantyczny.

Szewińska specjalizowała się w biegach sprinterskich (wszystkie dystanse) i skoku w dal. Zdobyła siedem medali olimpijskich: trzy złote oraz po dwa srebrne i brązowe. Wywalczyła także 16 medali mistrzostw Europy w hali i na stadionie.

Warto też podkreślić, że Cztery razy była wybierana najlepszym sportowcem Polski w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Miało to miejsce w latach 1965, 1966, 1974 oraz 1976.

Szewińska zmarła 29 czerwca 2018 roku.

