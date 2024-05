Polak zapewnił sobie kwalifikację olimpijską. Wynik bliski rekordu Polski

Damian Czykier to jeden z najbardziej znanych polskich lekkoatletów. Specjalizujący się w biegu przez płoki zawodnik od lat reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Podczas ostatnich igrzysk olimpijskich w Tokio odpadł w półfinale eliminacji. Na nieco ponad dwa miesiące przed początkiem kolejnego turnieju czterolecia, 31-latek zapewnił sobie prawo startu.

Damian Czykier pojedzie na igrzyska olimpijskie

Pochodzący z Białegostoku sprinter wziął udział w sobotnim mitingu w Warszawie. Start w stolicy bardzo dobrze na niego podziałał, gdyż uzyskał znakomity wynik. Rezultat 13,27 sekund w biegu na 110 metrów przez płotki, to wynik zaledwie o 0,02 sekundy gorszy od jego rekordu życiowego, a zarazem od rekordu Polski. Z jednej strony wypełnił minimum na czerwcowe mistrzostwa Europy. Z drugiej zapewnił sobie wyczekiwaną kwalifikację olimpijską.

Po zmaganiach Damian Czykier musiał zaczekać kilka dni na potwierdzenie decyzji ze strony World Athletics. We wtorkowy poranek Polski Komitet Olimpijski przekazał w mediach społecznościowych, iż światowa federacja zatwierdziła rezultat lekkoatlety. Oznacza to, że nic już nie stoi na przeszkodzie, by w Paryżu mógł walczyć o poprawę wyniku sprzed trzech lat.

Dla syna byłego piłkarza Legii Warszawa Dariusza Czykiera będą to trzecie igrzyska olimpijskie w karierze. Zarówno w Rio de Janeiro jak i w Tokio nie udało mu się wejść do serii finałowej. Wówczas jednak notował słabsze czasy niż ten zarejestrowany w Warszawie.

Jakub Szymański z minimum na mistrzostwa Europy

Minimum na mistrzostwa Europy w Rzymie (6-12 czerwca 2024 r.) zapewnił sobie także Jakub Szymański. Lekkoatleta przy okazji poprawił swój rekord życiowy, notując rezultat 13,45 s.

