Gigant na ratunek aktualnego mistrza Polski. Klub stanął nad przepaścią

Wieści dotyczące nowego sponsora przekazano w specjalnym komunikacie w poniedziałek (tj. 2 grudnia). Orlen został partnerem strategicznym LOTTO Chemika. Drużyny, która pomiędzy sezonami stanęła nad przepaścią, w zderzeniu z problemami Grupy Azoty. Podobny scenariusz dotknął męską ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

Orlen sponsorem strategicznym LOTTO Chemika Police

Co ciekawe, w obu przypadkach na ratunek przyszedł ten sam sponsor. Orlen zdecydował się bowiem wesprzeć zarówno niedawnych, trzykrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów (2021-23) z Kędzierzyna-Koźla, jak i Chemika, będącego potentatem na krajowym podwórku – i to od wielu lat.

– Od wielu lat ORLEN aktywnie angażuje się w rozwój polskiej siatkówki. Współpraca z zespołem Chemik Police wpisuje się w nasze cele i wierzę, że przyniesie wymierne korzyści nie tylko klubowi, ale i całej społeczności tej dyscypliny w Polsce. Nasze wsparcie ma pozwolić drużynie na rozwój sportowy i osiąganie kolejnych sukcesów – przyznała Lidia Kołucka, Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu Orlenu.

Drużyna z Polic po głębokich zmianach kadrowych i konieczności pożegnania się z najlepszymi zawodniczkami, w obecnym sezonie znajduje się nad sportową przepaścią. Policzanki mają 10 punktów, zajmując dziewiąte miejsce w dwunastozespołowej stawce. Dotychczas w dziesięciu meczach zespół wygrał trzy mecze, sześciokrotnie schodząc z boiska w roli drużyny pokonanej. Nad miejscem spadkowym Chemik ma tylko cztery punkty przewagi. Trzeba przyznać, to sytuacja niespotykana w Policach od wielu lat.

– Cieszymy się, że ORLEN dołącza do grona partnerów Chemika. To dla nas nie tylko dowód uznania, ale także motywacja do dalszej pracy. ORLEN od lat aktywnie wspiera polską siatkówkę, a współpraca z Chemikiem jest kolejnym ku temu krokiem – powiedział Radosław Anioł, prezes klubu.

Zasłużone miejsce dla polskiej siatkówki zyskało ważne wsparcie. Orlen na pokładzie to zapewne ważny sygnał w kontekście teraźniejszości, ale i stabilniejszej przyszłości.

Jak czytamy w komunikacie, logo koncernu będzie widoczne na elementach wizualnych Chemika, w tym na strojach meczowych, parkiecie, bandach LED, materiałach drukowanych, a także na kostce multimedialnej i w strefach wywiadów.

Mocna czwórka zdecydowanie na czele Tauron Ligi

W obecnym sezonie, kiedy w czołówce brakuje siatkarek z Polic, ligowa tabela układa się w ten sposób, że na czele jest mocna czwórka. Po dziesięciu kolejkach liderkami są zawodniczki ŁKS Commercecon Łódź, które zgromadziły 25 punktów (8 wygranych i 2 porażki). Wiceliderki to zespół DevelopRes Rzeszów, mający na koncie 26 punkty (9 wygranych i jedna porażka). Na trzecim miejscu PGE Grot Budowlani Łódź – 22 oczka (7:1), a na czwartym BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, 21 pkt, bilans 7:1.

W przypadku klubów z Bielska-Białej i Budowlanych Łódź, obie drużyny mają po dwa zaległe mecze do rozegrania – względem reszty stawki. To może spowodować zmiany w układzie czołówki. Nie zmienia to jednak faktu, że będący na piątej pozycji #VolleyWrocław ma do czwartej pozycji stratę aż ośmiu punktów.

