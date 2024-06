Polska lekkoatletka obawia się o formę. „Nie wygląda to tak, jakbym miała walczyć o medale”

Polscy lekkoatleci szykują się do najważniejszej imprezy roku – igrzysk olimpijskich. Prawdopodobnie najmocniejszym sprawdzianem dla części z nich będą zaplanowane w dniach 7-12 czerwca mistrzostwa Europy w Rzymie. Od wielu lat Biało-Czerwoni przywożą z tego czempionatu wiele medali.

Sofia Ennaoui z obawami o wynik w Rzymie

Sofia Ennaoui może miło wspominać ostatnie dwie odsłony lekkoatletycznych ME. Polka stawała na nich na podium, co teoretycznie powinno być dobrą motywacją do walki o kolejny krążek w nadchodzących dniach. W tym roku forma zawodniczki startującej na 1500 metrów jest jednak daleka od oczekiwanej.

Podczas pierwszego startu w tym sezonie na koronnym dystansie Ennaoui zajęła dziesiąte miejsce (4.04,15 s). Póki co jej forma nie jest jeszcze na oczekiwanym poziomie. Polka dobrze zdaje sobie z tego sprawę, przez co na chwilę przed zmaganiami w stolicy Rzymu ma obawy jeśli chodzi o swoją dyspozycję.

– W Ostrawie przybiegałam za europejską czołówką. Na ten moment nie wygląda to tak, jakbym miała walczyć o medale w mistrzostwach Europy, choć nie skreślam siebie. Nieraz jednak pokazywałam, że w tych najważniejszych momentach potrafię przygotować najlepszą dyspozycję. Staram się być zatem dobrej myśli. Zobaczymy, jak będę wyglądała w eliminacjach – powiedziała Ennaoui „Interii”.

Sofia Ennaoui walczy o wyjazd na igrzyska olimpijskie

Sofia Ennaoui do tej pory nie wywalczyła kwalifikacji olimpijskiej. Dobre starty w Rzymie mogą przesunąć ją w rankingu, który także decyduje o biletach do Paryża.

Urodzona w 1995 roku biegaczka ma w dorobku srebrne i brązowe medale mistrzostw Europy oraz Halowych Mistrzostw Europy. W ubiegłorocznych mistrzostwach świata Polka odpadła w eliminacjach.

