Dramat i łzy polskiej mistrzyni. „To koniec”

Anna Kiełbasińska w tym sezonie walczyła z kontuzjami. Robiła wszystko, by dojść do takiej formy, która pozwalałby jechać na igrzyska olimpijskie do Paryża. Na początku czerwca zdecydowała się opuścić mistrzostwa Europy w Rzymie. Natomiast podczas krajowego czempionatu w Bydgoszczy byliśmy jednak świadkami bardzo przykrej sytuacji. Właśnie z powodu urazu słynna lekkoatletka nie ukończyła biegu półfinałowego, a tylko wejście do finału dawało jej szansę na przepustkę do stolicy Francji. Kiełbasińska dosłownie, gdy zaczęła się ostatnia prosta, stanęła i po chwili usiadła poza bieżnią. Wtedy zakończył się dla niej pewien etap.

Anna Kiełbasińska ogłasza koniec kariery

Po zakończeniu rywalizacji Kiełbasińska udzielała wywiadu w TVP Sport. Nasza multimedalistka imprez międzynarodowych przemawiała w bardzo wzruszający sposób, pokazując, jak wiele musiała przejść w ostatnim czasie.

– Myślę sobie o tym, że fajnie, że tu jestem. Ostatnie miesiące były dla mnie strasznie ciężkie. Miałam ochotę poddać się z tysiąc razy, ale zawsze pojawiało się jakieś światło w tunelu. Wtedy mówiłam: „Nie, Ania, spróbuj, żebyś nie żałowała”. To jest chyba taki „statement” o tym, jaki mam charakter – mówiła Kiełbasińska.

Niestety brak awansu na igrzyska w Paryżu może oznaczać jedno. 34-latka potwierdziła z wielkim smutkiem, że jest zmuszona zakończyć karierę.

– Muszę być fair w stosunku do was, do siebie. Na gorąco mogę powiedzieć, że to koniec. Ja się z tym oswajałam już od jakiegoś czasu. Zawsze mówiłam, że chcę dociągnąć karierę do Paryża. Nie ma Paryża. Postaram się utrzymać formę na tyle, by dobiec do mety w swoim ostatnim biegu – dodała w emocjach.

Kiełbasińska dostarczyła mnóstwo radości

W swojej karierze Polka sięgnęła po srebro olimpijskie w Tokio (sezon 2021). Mowa o sztafecie 4x400 metrów kobiet, gdzie biegła w eliminacjach. W tej samej konkurencji wywalczyła wicemistrzostwo świata dwa lata wcześniej. Kapitalne okazały się dla niej mistrzostwa Europy w Monachium w 2022 roku, kiedy zdobyła dwa srebra w sztafetach (4x400 m oraz 4x100 m), ale także brąz indywidualnie w swojej koronnej konkurencji.

