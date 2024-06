Bieg życia Polki w cieniu Euro 2024! Morze łez pełnych szczęścia

W czwartek odbył się Memoriał Ireny Szewińskiej. Jednym z odkryć imprezy została Klaudia Kazimierska. 22-letnia Polka marzyła o rekordzie życiowym i dopięła swego, zdobywając przy okazji bilet na igrzyska olimpijskie do Paryża. Po biegu z jej udziałem byliśmy świadkami pięknych scen.

Klaudia Kazimierska nie mogła powstrzymać łez

W rywalizacji na 1500 metrów Kazimierska zajęła 5. miejsce. Być może jednak cieszyła się najbardziej ze wszystkich zawodniczek. Jeszcze dwa tygodnie temu na bieżni w Eugene pobiła rekord życiowy, który wynosił od tamtego momentu 4:06.92. Niedługo później w kanadyjskim Burnaby zapisała przy swoim nazwisku czas 4:06.24.

To jednak i tak były wyniki, które nie dawały przepustki na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Tam bowiem minimum wynosi 4:02.50. Polka zatem musiała walczyć o jak najwyższe miejsce w rankingu. To już nie jest aktualne. Podczas Memoriału Ireny Szewińskiej zdecydowanie pobiła rekord życiowy, osiągając 4:01.89 i zarazem uzyskała czas o 61 setnych lepszy od minimum olimpijskiego. Tuż po zakończeniu biegu pojawiły się łzy radości.

– Wiedziałam, że będzie bardzo blisko. Ale nie wierzę, nie wierzę – podkreśliła Klaudia Kazimierska po doskonałym występie, cytowana przez Interię.

Kazimierska na co dzień trenuje w USA

Być może nie wszyscy kibice kojarzą Klaudię Kazimierską, ponieważ na co dzień trenuje w Stanach Zjednoczonych i tam przygotowuje się do zawodów w Europie, uczestnicząc w zmaganiach uniwersyteckich NCAA. Postępy są widoczne. Cieszy poprawa z biegu na bieg, która dała młodej lekkoatletce spełnienie marzeń.

– Przyjechałam tu walczyć o ranking, ale jak widziałam, że biegniemy kilometr w 2:42, to będzie to na styk. Bo mam w ostatnim sezonie świetne ostatnie okrążenie, jestem z tego dumna. Starałam się wygrać z Włoszką, by nie stracić tu ważnych punktów. Trener mi powtarza, że mam się skupić na rywalizacji, a wyniki same przejdą – dodała po udanym biegu.

Kazimierska zajmuje ze swoim czasem szóste miejsce w gronie najszybszych Polek na 1500 metrów w historii. Wyprzedzają ją tylko: Lidia Chojecka, Anna Bukis, Sofia Ennaoui, Anna Jakubczak oraz Angelika Cichocka.

