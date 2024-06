Kapitalny bieg Jakuba Szymańskiego. Pojedzie na igrzyska do Paryża!

Mistrzostwa Polski, które odbywają się w dniach 27-29 czerwca w Bydgoszczy są dla wielu lekkoatletów ostatnią szansą na uzyskanie kwalifikacji na igrzyska olimpijskie. Pewny tego jest już Damian Czykier, dla niego to będą trzecie IO w karierze. Zarówno w Rio de Janeiro jak i w Tokio nie udało mu się wejść do serii finałowej, ale może teraz w Paryżu mu się to uda. – Minimum, im wcześniej zdobyte, daje duży komfort psychiczny. To zmienia wszystko w przygotowaniach – mówił jakiś czas temu.

Mistrzostwa Polski: Mocne eliminacje w wykonaniu polskich płotkarzy

Mimo to nasz płotkarz nie odpuszcza i wygrał swój bieg eliminacyjny w biegu na 110 metrów przez płotki z czasem 14,16. Tuż za nim uplasował się Olgierd Michniewski (14,32) oraz Michał SIerocki (14,44).

W drugich kwalifikacjach najlepszy był Jakub Szymański (13,58). Za nim finiszowali Krzysztof Kiljan (14,04) i Jakub Bujak (14,42). Do finału zakwalifikowali się także Szymon Basaj (14,61) i Jędrzej Radziewicz z takim samym czasem.

Kapitalny bieg w finale

Finał biegu na 110 metrów przez płotki mężczyzn zaplanowany został w sesji wieczornej drugiego dnia mistrzostw Polski. Lekkoatleci zameldowali się na torze o godz. 20:10. Kapitalnie wystartował Jakub Szymański, ale niewiele gorzej Damian Czykier. Ten pierwszy z wymienionych napędzał się i w fenomenalnym tempie pokonał 10 rzędów płotków i zameldował się na mecie z czasem 13,25. Dzięki temu mistrz Polski również zapewnił sobie udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu!

Tuż za nim linię mety przekroczył Damian Czykier – 13,41, który na pewno pojedzie na igrzyska olimpijskie. Jeden z najwybitniejszych polskich płotkarzy pod koniec haczył o płotki, co wyhamowało go i skończył z wicemistrzostwem Polski Na najniższym stopniu podium uplasował się Krzysztof Kiljan z czasem 13,64.

