Polska olimpijka spała na korytarzu. Szokujące doniesienia mistrza z Tokio

Podczas gdy trzy lata temu polscy kibice cieszyli się z sukcesu Dawida Tomali, tym razem mistrza olimpijskiego zabrakło na starcie. Biało-Czerwoni nie mogli liczyć na dobry wynik w chodzie na 20 km. W czwartek z różnym skutkiem poszło zarówno reprezentantom, jak i reprezentantkom Polski. Katarzyna Zdziebło, która przed laty zaskoczyła kibiców sukcesem na mistrzostwach świata, teraz ukończyła zmagania na 30. miejscu.

Polska olimpijka zmuszona do spania na korytarzu

Zdziebło i tak może być zadowolona z występu, gdyż jeszcze w czerwcu podczas mistrzostw Europy wykryto u niej… złamanie nogi. Nie do końca było pewne czy lekkoatletka wykuruje się na zmagania czterolecia w stolicy Francji. Co więcej już w wiosce olimpijskiej czekała na nią niespodziewane wyzwanie.

Według doniesień Dawida Tomali, koleżanka po fachu miała spędzić noc na korytarzu polskiego budynku. Zdziebło trafiła do pokoju z Olgą Chojecką, lecz ta zachorowała. Nie chcąc się narazić na zakażenie, postanowiła poszukać innego miejsca do spania. To nie przyniosło skutku, przez co została zmuszona do niecodziennej decyzji.

– Poszła do innego pokoju. Mieszka tam sobie sama, ale nagle przyjeżdża ekipa 400 metrów i mówi: wypad z tego pokoju. I ona nie ma gdzie iść. Nikt nie zadbał o to, aby miała możliwość spania w godnych warunkach. Niestety, wyciągnęła to łóżko i spała na korytarzu – zdradził Tomala na antenie TVP Sport.

Polscy chodziarze powalczą w mikście bez Zdziebło i Tomali

Katarzyna Zdziebło nie wystąpi w rywalizacji w sztafecie mieszanej w chodzie. Polska wystawia do tej konkurencji Chojecką oraz Mahera Ben Hilmę. Dawid Tomala nie otrzymał nominacji, choć to on wywalczył kwalifikację dla kadry wraz z Zdziebło (nie były imienne).

