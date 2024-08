Paweł Fajdek był o krok od katastrofy. Wiemy, co z Wojciechem Nowickim

Polscy młociarze do samego końca musieli drżeć o awans do olimpijskiego finału. Ostatecznie Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki weszli do czołowej dwunastki.

Paweł Fajdek dostarczył polskim kibicom huśtawkę nastrojów. Rywalizował w eliminacjach w grupie B i dwie pierwsze próby miał spalone. Na szczęście w trzeciej wytrzymał presję i uzyskał 76,56 m. Nie uzyskał tym samym minimum kwalifikacyjnego, ale jego rezultat był na tyle dobry, że mógł się cieszyć z awansu do finału, bo po prostu zmieścił się w czołowej dwunastce, która w niedzielę będzie walczyć o medale. Nowicki odetchnął z ulgą Po swojej grupie eliminacyjnej pewnym awansu nie mógł być Wojciech Nowicki. Dwukrotny medalista olimpijski w najlepszej próbie uzyskał 76,32 m i nie wypełnił minimum. Zajął piąte miejsce w grupie A. Przyznawał później w rozmowie z Eurosportem, że nie mógł znaleźć odpowiedniego ustawienia w kole, co sprawiało, że pojawiły się niesatysfakcjonujące wyniki. Ostatecznie Nowicki wszedł do dwunastoosobowego finału z dziesiątym rezultatem, a Fajdek z dziewiątym. Warto podkreślić, że Fajdek już kilka razy w swojej karierze miał problemy w eliminacjach, stąd przed jego ostatnim rzutem można było się denerwować. Nowicki z kolei zazwyczaj bardzo pewnie przechodził przez kwalifikacje i w Paryżu miała miejsce dla niego nowa sytuacja. Na szczęście ten etap dla dwóch naszych mistrzów zakończył się happy-endem. Katzberg zniszczył rywali W eliminacjach zdecydowanie najlepszy okazał się główny faworyt do złota i aktualny mistrz świata Ethan Katzberg. Kanadyjczyk w pierwszym podejściu posłał młot w siatkę. W drugiej próbie pokazał jednak wielką klasę. Uzyskał 79,93 m, co dało mu zdecydowaną przewagę nad konkurentami. Potwierdził tym samym, że trudno będzie go w niedzielę pokonać. W przypadku polskich młociarzy trzeba liczyć na poprawę. Medale przecież wciąż są realne. Mamy do czynienia z wielkimi mistrzami w swoim fachu. Czytaj też:

Kapitalny bieg Ewy Swobody. Polka do końca walczyła z BrytyjkąCzytaj też:

Hubert Hurkacz przerwał milczenie po kontuzji. Wzruszający filmik