Polak podbił serca kibiców z całego świata. Rywalizował z wieloma ograniczeniami

Polacy codziennie zdobywają kolejne medale podczas igrzysk paralimpijskich, co wywołuje zadowolenie wśród kibiców. Obecnie Biało-Czerwoni mają ich aż 16, w tym 5 złotych. Rezultatu nie poprawił Łukasz Mamczarz, choć w jego przypadku walka o medal była praktycznie niemożliwa. Wszystko przez zasady, w jakich rywalizował w skoku o tyczce.

Polski lekkoatleta podbił serca kibiców

Łukasz Mamczarz przystąpił do rywalizacji skoczków z protezami. On sam nie mógł z nich skorzystać, gdyż amputacja była zbyt wysoka. Jako że nie ma wymaganej liczby uczestników w takiej samej sytuacji co on, nie mógł startować w oddzielnej konkurencji. Jego jedyną możliwością była walka z tymi odbijającymi się od nogi i protezy.

Mamczarz pomimo ograniczeń pokazał wielką klasę. Michał Pol, attache prasowy Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, zamieścił na Twitterze film z jednego ze skoków brązowego medalisty igrzysk z 2012 roku. Widać na nim jak po chwili przygotowań odrzuca kulę i podskakując na jednej nodze pewnie zmierza w kierunku belki. Pokonuje ją na wysokości 177 centymetrów, co przełożyło się na siódmy wynik w klasyfikacji. We wpisie dziennikarz wyjaśnił okoliczności, w jakich startował Polak oraz fakt, że był skazany na trudności.

twitter

Kibice pod wrażeniem skoku Łukasza Mamczarza

W komentarzach pod licznie udostępnianym wpisem nie brakuje pozytywnych komentarzy. Kibice są pod wielkim wrażeniem umiejętności lekkoatlety, który na jednej nodze skoczył wyżej niż amatorzy. Na film zareagował między innymi Marcin Gortat. „Niesamowite” – napisał były koszykarz NBA opatrując tweeta hasztagiem „#brawo”.

Do brązowego medalu Łukaszowi Mamczarzowi zabrało ośmiu centymetrów. Wygrał Ezra Frech ze Stanów Zjednoczonych skacząc 194 centymetry.

Czytaj też:

Piąty złoty medal dla Polski na igrzyskach w Paryżu! Kapitalny mecz naszego reprezentantaCzytaj też:

Dramat olimpijki podpalonej przez chłopaka. Tragiczny finał sprawy