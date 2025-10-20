Anita Włodarczyk otwarcie o karierze. Olimpijska mistrzyni dała jasny sygnał

Trzykrotna mistrzyni olimpijska (Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016 i Tokio 2020), do tego czterokrotna mistrzyni świata (Berlin 2009, Moskwa 2013, Pekin 2015, Londyn 2017) i tyle samo tytułów w mistrzostwach Europy (Helsinki 2012, Zurych 2014, Amsterdam 2016, Berlin 2018). Tytułów i medali w karierze Włodarczyk było zresztą dużo, dużo więcej.

Koniec kariery Anity Włodarczyk? Polka przekazała ważne informacje

Choć w sierpniu 2025 roku Włodarczyk skończyła równo 40 lat, z pewnością nie ma zamiaru kończyć kariery. Przynajmniej nie tu i teraz. Czy Włodarczyk wystartuje na igrzyskach, które za niecałe trzy lata odbędą się w Los Angeles? Tu młociarka nie daje gwarancji, biorąc pod uwagę, że mowa o roku 2028.

– Nie mam pojęcia czy dotrwam do Los Angeles. Decyzje będę podejmowała z roku na rok. Pomimo wieku nic mnie nie boli i to jest bardzo fajne. Za rok planuję występ na Mistrzostwach Europy w Birmingham, a dalej zobaczymy. Miesiąc nie trenuję i zaczyna mnie nosić. Za chwilę wracam do treningów […] Milo mi słyszeć od młodszych zawodniczek, że jestem dla nich inspiracją. Ostatnio na mityngu w Eugene podszedł do mnie nawet sam trener Camryn Rogers i podziękował mi. Powiedział, że zwłaszcza na początku kariery byłam dla Camryn ogromnym wzorem – przyznała trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem podczas programu „Turbokozak” Canal+ Sport.

Warto dodać, że podczas tegorocznych MŚ na otwartym stadionie, rozgrywanych w Tokio, Włodarczyk pokazała, że nadal należy do światowej czołówki. Polka zajęła 6. miejsce osiągając wynik 74,64 metra.

Jej najlepszym wynikiem w 2025 roku był rzut na odległość 74,70 m. W Polsce nikt nie rzucał młotem dalej spośród wszystkich krajowych młociarek. Włodarczyk zdobyła zresztą złoty medal mistrzostw Polski 2025 z wynikiem 70,66 m.

