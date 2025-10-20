Iga Świątek została ukarana. Decyzja WTA wzbudza spore kontrowersje

Polska tenisistka po całkiem solidnej grze w sezonie 2025, utrzymuje się za plecami liderującej Aryny Sabalenki. Przypomnijmy, że w obecnej kampanii Polka m.in. wygrała Wimbledon, awansowała do półfinałów Australian Open i Roland Garros, a dodatkowo zanotowała ćwierćfinał w US Open.

Iga Świątek ukarana. Decyzja WTA wzbudza spore kontrowersje

Najnowsze notowanie rankingu WTA, dokładnie z poniedziałku, tj. 20 października, może jednak wzbudzać uzasadnione kontrowersje. Wiele bowiem mówi się o przemęczeniu zawodniczek i zawodników, rywalizujących w tourach WTA oraz ATP. Zarówno żeńska, jak i męska federacja, weryfikują jednak występy w imprezach o poszczególnym prestiżu. Tak jest w przypadku np. rozgrywek WTA 500.

Zawodniczki z czołówki powinny zagrać w sześciu takich imprezach w sezonie. Jeśli ich zabraknie, wpisywane jest okrągłe, rankingowe „zero” po stronie danej tenisistki.

We wspomniany poniedziałek Świątek została ukarana odebraniem 65 punktów, a na horyzoncie ma jeszcze perspektywę stracenia oczek za nieobecność podczas nadchodzącego turnieju w Tokio. Informowaliśmy bowiem wcześniej, że polska tenisistka podjęła decyzję, że jej najbliższym turniejem, w którym zagra, spoglądając na rozgrywki WTA, będzie prestiżowej WTA Finals. To zostanie rozegrane na początku listopada.

Polka ma na swoim koncie w trwającym sezonie ma już 76 rozegranych meczów, 61 zwycięstw i 15 porażek. Rankingowe kary ze strony WTA wydają się w takim wypadku dosyć absurdalne względem m.in. Polki czy liderującej na świecie Sabalenki.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

