Polityka na stadionach piłkarskich? Druzgocąca opinia Polek i Polaków

Zachowując wszelkie proporcje, rzeczywiście o sytuacji z obraźliwymi okrzykami oraz hasłami na transparentach, skierowanymi w stronę premiera Donalda Tuska, obecnego w Kownie, zrobiło się głośno. Informowaliśmy o tych incydentach już w trakcie meczu eliminacji MŚ 2026, w którym Litwa ostatecznie przegrała z Polską 0:2.

Stadion piłkarski areną polityczną? Druzgocące wyniki sondażu!

„Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski” – można było przeczytać na jednym z transparentów, znajdującym się na sektorze kibiców (kiboli?) reprezentacji. Oprócz hasła obok znajdowała się podobizna premiera Tuska, przerobiona na podobną do… podobizny Adolfa Hitlera.

Co ciekawe, transparent pojawił się w trakcie spotkania w Kownie, zawieszony na fladze Lechii Gdańsk. Czyli klubie, z którym regionalnie oraz kibicowsko związani są zarówno premier Tusk, jak i prezydent Polski Karol Nawrocki.

Zadaliśmy zatem pytanie Polkom i Polakom, związane z tego typu, mającym również polityczny charakter, przekazem na stadionach piłkarskich. Mecze reprezentacji Polski to już największa tego typu scena, najgłośniejszy przekaz, ale wielokrotnie różnego rodzaju hasła pojawiają się również w przestrzeni ligowej, np. PKO BP Ekstraklasy.

Na zlecenie „Wprost” agencja SW Research przeprowadziła badanie, w którym padło następujące pytanie: Czy trybuny stadionów piłkarskich to powinno być miejsce na wszelkiego rodzaju akcje o nacechowaniu politycznym?

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości. Tylko 26 proc. pytanych odpowiedziało: Tak, kibice mają do tego prawo. „Nie, to nie powinno mieć miejsca” – tę odpowiedź wybrało aż 63,6 proc. biorących udział w badaniu. Odsetek osób, które wybrały wersję „nie mam zdania”, jak na tego typu sondaże, trzeba przyznać, bardzo niewielki – zaledwie 10,4 proc.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 14-15 października 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 824 wywiady z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

