Liga Mistrzów nie dla Polaków. Coraz mniej naszych zawodników w tych elitarnych rozgrywkach

W tegorocznej Lidze Mistrzów pewne miejsce na placu gry może mieć czterech Polaków. Tak słabo nie było od paru lat.

Polacy w Lidze Mistrzów

Już od ponad 10 lat Robert Lewandowski melduje się w Lidze Mistrzów. Teraz z Bayernem Monachium, a wcześniej napastnik pochodzący z Warszawy występował w LM z Borussią Dortmund. Zespół z Bawarii zmierzy się w grupie z Barceloną, Benficą i Dynamem Kijów.

Regularnie występującym zawodnikiem w tych rozgrywkach jest Wojciech Szczęsny z Juventusu. Mimo swojej ostatniej słabej formy możemy liczyć, że podstawowy bramkarz reprezentacji Polski będzie dostawał szansę na grę od trenera Massimiliano Allegriego. Drużyna z Turynu w grupie zmierzy się z zawodnikami z Chelsea, Zenitu i Malmo.

Mogący liczyć na regularną grę w Champions League, jest Tomasz Kędziora z Dynama Kijów. Były zawodnik Lecha Poznań od paru lat jest kluczowym zawodnikiem klubu z Ukrainy. Kędziora znajdzie się w tej samej grupie co jego kolega z reprezentacji, Robert Lewandowski.

Naszą ostatnią nadzieją na grę w najlepszych rozgrywkach na świecie jest Kamil Piątkowski z Red Bull Salzburg. 21-latek dopiero pnie się w hierarchii drużyny, ale można spodziewać się, że trener Matthias Jaissle będzie korzystał z usług młodego obrońcy. Drużyna z Austrii w fazie grupowej zmierzy się z ekipami z Lille, Wolfsburga i Sevilli.

Kogo zabraknie?

Niestety w meczach LM raczej nie zobaczymy Bartosza Białka z Wolfsburga, ponieważ młody napastnik leczy zerwane więzadła. Co z naszymi pozostałymi zawodnikami? Grzegorz Krychowiak przeszedł do Krasnodaru, który nie występuje w żadnych rozgrywkach europejskich. Maciej Rybus razem z Lokomotiwem Moskwa nie awansował do Ligi Mistrzów. Piotr Zieliński zajął piąte miejsce w poprzednich rozgrywkach Serie A i musi zadowolić się występami w Lidze Europy.

Najlepszym rokiem pod względem liczby Polaków w Champions League był sezon 2016/17, gdzie mieliśmy aż 20 reprezentantów, ponieważ wtedy w rozgrywkach brała udział Legia Warszawa. Ostatni raz tak mała liczba Polaków w Lidze Mistrzów jak teraz, występowała w sezonie 2015/16. Jeśli stan naszej polskiej piłki się nie poprawi, nieprędko zobaczymy taką liczbę naszych zawodników w tak elitarnych rozgrywkach.

