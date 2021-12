Bayern Monachium nie rozczarował. Barcelona zagra w Lidze Europy!

Barcelona miała przed sobą jasne, ale bardzo trudne zadanie – pokonać na wyjeździe niepokonany w tej edycji Ligi Mistrzów Bayern Monachium. W przypadku niekorzystnego wyniku Blaugrana miała zerkać jednym okiem na mecz Benfiki z Dynamem Kijów. Wygrana portugalskiego klubu dawałaby mu awans do play-offów Champions League, a Barcelonę spychał na trzecie miejsce, dające Ligę Europy. Wyglądało to jednak tak, jakby piłkarze Xaviego tylko patrzyli na to, co się dzieje w Lizbonie, ponieważ nie za bardzo potrafili zająć się graniem w piłkę w Monachium.

Liga Mistrzów 2021/22. Pierwsza połowa wszystko wyjaśniła

W pierwszej połowie Barcelona nie miała nic do powiedzenia. Bayern Monachium prowadził grę i po 34 minutach wyszedł na prowadzenie. Robert Lewandowski zabawił się w polu karnym z Pique i zagrał na głowę Thomasa Muellera. Ten oddał strzał, który został wybity z linii przez jednego z obrońców. Goal Line Technology jednak zadziałało i sędzia powiadomił wszystkich, że z tej akcji padła jednak bramka.

Niecałe 10 minut później potężny strzał sprzed pola karnego oddał Leroy Sane. Uderzenie Niemca było w zasięgu rąk bramkarza Barcelony, ale ten najzwyczajniej w świecie nie trafił w piłkę i było już 2:0.

Bayern Monachium się nie zatrzymywał

Bayern Monachium nie zdejmował nogi z gazu. Jedna z wielu oskrzydlających akcji w wykonaniu Alphonso Daviesa w końcu zaowocowała. Piłka trafiła do Jamala Musialy, który jakimś cudem zdołał pomiędzy czterema zawodnikami Blaugrany oddać celny strzał na bramke rywala. Na twarzach piłkarzy z Katalonii, obiektywnie rzecz ujmując, malowała się bezradność i bezsilność. Bayer zminimalizował wymiar kary i na 15 minut przed końcem spotkania zdjął wielu podstawowych zawodników, w tym Roberta Lewandowskiego. Bawarski klub wygrał 3:0 i zakończył grupowe zmagania z kompletem zwycięstw. Barcelona natomiast musi pogodzić się z grą w Lidze Europy.

