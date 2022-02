Niemieckie media bezlitosne dla Roberta Lewandowskiego. „Jego najgorszy występ w Bayernie”

Bayern Monachium w ostatnich dniach jest w słabej formie, co ma oczywiście przełożenie na osiągane przez niego wyniku w poszczególnych meczach. Drużynie z Bawarii nie pomagają nawet jej największe gwiazdy, w tym Robert Lewandowski. Po meczu jego drużyny z Red Bullem Salzburg na Polaka spadła fala krytyki.

Robert Lewandowski nie pomógł Bayernowi Monachium w Lidze Mistrzów

Faktem jest jednak, że w starciu, które Bayern zremisował 1:1, kapitan naszej reprezentacji spisał się słabo, biorąc pod uwagę to, do jakich występów przyzwyczaił kibiców. Wczoraj jednak ani on sam, ani koledzy nie potrafili stworzyć mu wielu dogodnych okazji do zdobycia bramki. W związku z tym podopieczni trenera Nagelsmanna, choć dominowali nad rywalami, tylko zremisowali i to w szczęśliwych okolicznościach Po bramce Juniora Adamu w 21. minucie, wyrównać udało im się dopiero w 90. za sprawą Kingsleya Comana.

Później występy poszczególnych graczy zaczęły oceniać mediach. W wielu z nich mocno dostało się Lewandowskiemu. „Za mało precyzji, gry zespołowej, nieprzemyślane akcje… Dużo pozostawiono przypadkowi. Ponadto Lewandowski był tego wieczoru totalną porażką” – napisano na niemieckim portalu sportschau.de.

Niemieckie media oceniły grę Roberta Lewandowskiego

„Przez długie momenty nawet nie uczestniczył w grze. Przegrał wiele pojedynków” – czytamy z kolei w serwisie sport.de. „Tego dnia pozostawał zupełnie niewidoczny” – dowodzono na łamach abendzeitung-muenchen.de. „To był jeden z jego najgorszych występów w Bayernie” – stwierdzili dziennikarze niemieckiego oddziału telewizji Sky.

Siłą rzeczy Lewandowski słabo wypadł także w notach, które wystawiają poszczególne gazety. Na przykład „Kicker” ocenił Polaka na „5” w skali 1-6, gdzie im wyższa nota, tym gorszy występ. Ten dziennik uznał, iż napastnik był najsłabszym ogniwem Bawarczyków w starciu z Salzburgiem.

Czytaj też:

Liverpool wywiózł z San Siro cenną zaliczkę. Trudne zadanie przed Interem