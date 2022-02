Ukrainiec został bohaterem Benfiki w Lidze Mistrzów. Po golu zdecydował się na patriotyczny gest

Jednym z meczów Ligi Mistrzów zaplanowanych na 24 lutego było starcie Benfiki oraz Ajaksu Amsterdam. W drużynie z Lizbony występuje niejaki Roman Jaremczuk, który zresztą okazał się bohaterem swojego zespołu. W kluczowym momencie meczu dla jego drużyny nie zawiódł, a potem pokazał światu, że jego ojczyzna, czyli Ukraina, potrzebuje międzynarodowego wsparcia.

Liga Mistrzów. Roman Jaremczuk pokazał herb Ukrainy

Była 72. minuta, a ekipa Nelsona Verissimo przegrywała 1:2. Mimo tego gospodarze nie poddawali się i coraz mocniej spychali gości do defensywy. W końcu futbolówkę na prawej stronie dostał Rafa Silva i napędził kontrę. Po chwili futbolówka trafiła do Goncalo Ramosa, który mocno uderzył na bramkę. Jego strzał bramkarz Ajaksu jeszcze wybronił, ale kiedy do piłki dopadł Roman Jaremczuk, był już bezsilny.

Strzelony przez niego gol pozwolił Benfice uwierzyć w awans do kolejnej rundy Champions League, ale też okazję, by Jaremczuk mógł zdobyć się na polityczną manifestację. UEFA oficjalnie nie pozwala mieszać spraw politycznych do piłki nożnej i surowo karze wszelakie gesty o tym charakterze. Mimo tego jednak napastnik nie przejmował się ewentualną sankcją. Ciesząc się z trafienia, zdjął koszulkę klubową i pokazał inną, którą miał pod spodem – widniał na niej tak zwany Tryzub, czyli herb Ukrainy.

Ołeksandr Zinczenko wyraził wsparcie

To już kolejny oficjalny gest wsparcia ze strony sportowca wobec tego, co dzieje się za naszą południowo-wschodnią granicą. Wcześniej wymowny wpis na Instagramie opublikował również Ołeksandr Zinczenko z Manchesteru City, który napisał, że Ukraina się nie podda.

