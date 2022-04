Kibice stawiają na Benzemę! Lewandowski może nie dać rady

We wtorek i środę odbędą się rewanżowe spotkania 1/4 finału Ligi Mistrzów. W grze są między innymi Real Madryt i Bayern Monachium, w których grają odpowiednio Karim Benzema i Robert Lewandowski. Królewscy mają całkiem bezpieczną sytuację, ponieważ po pierwszym spotkaniu na Stamford Bridge wygrywają z Chelsea 3:1 i są jedną nogą w półfinale. Bawarska drużyna będzie musiała się bardziej postarać, ponieważ w rewanżu musi odrabiać straty z przegranego spotkania 0:1 z Villarrealem. Walka toczy się również na froncie "snajperskim".

Lewandowski czy Benzema? Kibice nie mają wątpliwości

Robert Lewandowski ma w Lidze Mistrzów w sezonie 2021/22 12 trafień. Tuż za nim czai się Karim Benzema, który z 11 trafieniami ma dużą szansę na wyprzedzenie Polaka, szczególnie że to Real jest jak na razie bliżej awansu do następnej fazy. Kibice wierzą bardziej we francuskiego napastnika, czego dowodem jest ankieta przeprowadzona na oficjalnym koncie twitterowym UEFA Champions League. Spośród do tej pory 20 tysięcy oddanych głosów, Benzema zebrał ponad 52 proc. Lewandowski natomiast ma tych głosów prawie 38 proc. Na trzecim miejscu znajduje się Mohamed Salah z Liverpoolu, który jak na razie ma osiem trafień na koncie.

Wtorkowe ćwierćfinały Ligi Mistrzów

We wtorek Real Madryt zmierzy się z Chelsea, a Bayern Monachium zawalczy o awans z Villarrealem. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 21, a transmisję z nich będzie można oglądać na Polsat Sport Premium 1 i 2.

twitterCzytaj też:

Ależ to były bramki! Zobacz najwspanialsze trafienia 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy