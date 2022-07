Na tych piłkarzy Karabachu Agdam musi uważać Lech Poznań. Jakub Rzeźniczak pomaga Kolejorzowi

5 lipca to dzień, w którym oficjalnie rozpoczyna się sezon w polskiej piłce nożnej. Tego dnia właśnie mistrz naszego kraju przystąpi do kwalifikacji Champions League. Losowanie nie było łaskawe dla Lecha Poznań, bo to właśnie on będzie reprezentował Polskę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kolejorz zmierzy się z Karabachem Agdam, czyli z drużyną z Azerbejdżanu, która zdominowała tamtejsze rozgrywki.

Jakub Rzeźniczak uważa, że Karabach Agdam jest faworytem meczu z Lechem Poznań

Jakub Rzeźniczak, który przed laty występował właśnie w tym zespole, udzielił więc wywiadu i ostrzegł w nim podopiecznych trenera van den Broma przed kilkoma kwestiami oraz najgroźniejszymi zawodnikami z ekipy przeciwnej. Według niego to właśnie Azerowie powinni być uznawani za faworytów tego dwumeczu.

Można tak uważać ze względu na rywalizację Karabachu z Legią Warszawa sprzed dwóch lat. Wówczas stołeczny zespół przegrał u siebie 0:3. – Nie wydaje mi się, by spotkanie w Poznaniu okazało się tak jednostronny. Styl i jakość drużyny z Azerbejdżanu nie pogorszyła się. Ich słabszym punktem jest natomiast bramkarz, który nie posiada dobrych warunków fizycznych. Można to wykorzystać – przyznał doświadczony obrońca na łamach portalu sport.tvp.pl.

Na tych piłkarzy Karabachu Agdam musi uważać Lech Poznań

Rzeźniczak wskazał również dwóch zawodników, na których Lech Poznań powinien szczególnie uważać. W obu przypadkach chodzi o skrzydłowych. – Abdellah Zoubir ze znakomitej strony pokazał się już w meczu z Legią. Drugi groźny gracz to Kady. Brazylijczyk w poprzednim sezonie strzelił 20 goli i miał 17 asyst we wszystkich rozgrywkach, to musi robić wrażenie – stwierdził obecny obrońca Wisły Płock.

Innym piłkarzem, którego wskazał Rzeźniczak, jest Filip Ozobić, rozgrywający Karabachu, który w ostatnich sezonach również notuje mnóstwo trafień i asyst. Ponadto Kolejorz powinien zwrócić uwagę na grę swoich bocznych obrońców, którzy zazwyczaj często atakują, a tym razem będą musieli bardziej skupić się na zadaniach defensywnych.

