Robert Lewandowski wrócił do Monachium. Składy na mecz FC Barcelona – Bayern

We wtorek 13 września odbędzie się wielki hit w fazie grupowej Ligi Mistrzów. FC Barcelona podejmie na wyjeździe Bayern Monachium. Temperaturę przed tym spotkaniem podgrzewa osoba Roberta Lewandowskiego, który „wymusił” na władzach mistrza Niemiec transfer do ekipy Dumy Katalonii.

Przypomnijmy, kapitan reprezentacji Polski trafił do Hiszpanii 16 lipca za 45 mln euro plus pięć kolejnych w bonusach. Działacze mistrzów Niemiec długo nie chcieli zmienić zdania co do sprzedaży swojej największej gwiazdy, jednak musieli wreszcie ulec, ponieważ 33-latek był zdeterminowany do opuszczenia Bawarii.

Dobry start FC Barcelony. Forma Bayernu Monachium pozostawia wiele do życzenia

Polski napastnik dobrze rozpoczął sezon w nowej lidze. W pięciu kolejkach La Ligi zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty. Do tego dorobku 34-latek dołożył trzy bramki w jednym meczu Ligi Mistrzów.

W przeciwieństwie do formy Lewandowskiego i FC Barcelony, Bayern Monachium zalicza jeden z najgorszych startów w historii klubu. Mistrzowie Niemiec zremisowali ostatnie trzy mecze w niemieckiej lidze z VFB Stuttgart (2:2), Unionem Berlin (1:1) i Borussią Boenchengladbach (1:1) i zajmują trzecie miejsce w Bundeslidze za pierwszym Unionem Berlin i SC Freiburg.

Liga Mistrzów. Składy na mecz Bayern Monachium – FC Barcelona

Skład FC Barcelony: Ter Stegen – Araujo, Christensen, Kounde, Alonso – Gavi, Pedri, Busquets – Raphinha, Lewandowski, Dembele.

Skład Bayernu Monachium: Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Kmmich, Sabitzer – Musiala, Mueller, Sane – Mane.

