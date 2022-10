FC Barcelona – Bayern Monachium w Lidze Mistrzów. Transmisja na żywo i stream online

To już w tę środę 26 października okaże się, czy Robert Lewandowski i spółka pozostaną w Lidze Mistrzów, czy spadną do Ligi Europy. Choć niewiele już od nich zależy, wszystko teraz jest w nogach graczy Viktorii Pilzno i Interu Mediolan. Czesi muszą wygrać, by FC Barcelona jeszcze miała szanse na awans do kolejnej fazy LM.

Liga Mistrzów. FC Barcelona – Bayern Monachium

Podopiecznych Xaviego nie czeka wcale łatwa przeprawa. Katalończycy zmierzą się z byłą drużyną Roberta Lewandowskiego – Bayernem Monachium, z którym przegrali w pierwszym meczu 0:2. W tamtym spotkaniu Polak mógł skarcić swój były klub, ale nie wykorzystał dogodnej sytuacji. Z kolei Bawarczycy byli w tym meczu bardziej dojrzałym zespołem i z zimną krwią wpakowali dwie bramki Hiszpanom na własnym stadionie.

Rewanż dla zawodników Juliana Nagelsmanna to również nie będzie spacerek, bo jak wiadomo Camp Nou jest twierdzą FC Barcelony, z której trudno wywieźć punkty. Jednak wszystkie statystyki przemawiają za mistrzami Niemiec. Piłkarze Die Roten wygrali przeciwko Dumie Katalonii ostatnie pięć meczów z rzędu, a ponadto w trzech ostatnich nie stracili nawet gola.

Liga Mistrzów. Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Bayern Monachium?

Mecz FC Barcelona – Bayern Monachium odbędzie się o godz. 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w telewizji będzie można oglądać na TVP 1 i sportowych kanałach Polsatu, w tym przypadku Polsat Sport Premium 1. Mecz będzie dostępny również w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Polsat Box Go. Ponadto to starcie w ramach Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w aplikacji i na stronie TVP Sport.

