Awaria samolotu piłkarzy Bayernu Monachium. Nie tak wyobrażali sobie podróż do domu

Właśnie tak podopieczni Juliana Nagelsmanna wyobrażali sobie wyjazdowe spotkanie z PSG w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bawarczycy wykorzystali fakt, iż Paryżanie podchodzili do meczu z nimi w znacznie gorszych nastrojach po dwóch doznanych porażkach z rzędu. Najpierw podopieczni Christophe'a Galtiera polegli w meczu 1/8 finału Pucharu Francji z Olympique Marsylia 1:2, a następnie w 23. kolejce Ligue 1 z AS Monaco 1:3.

Nie jest tajemnicą, że Paryżanie mają obsesję na punkcie zwycięstwa w Lidze Mistrzów, jednak by tego dokonać, będą musieli dać z siebie wszystko w wyjazdowym meczu w Monachium, gdyż przed własną publicznością ulegli Bawarczykom 0:1. Co więcej, jedynego gola tego spotkania zdobył wychowanek PSG Kingsley Coman. Tymczasem przyjezdnych spotkała nieoczekiwana „niespodzianka”.

Piłkarze Bayernu Monachium utknęli na lotnisku

Informację o problemach z powrotem do domu piłkarzy oraz sztabu Bayernu Monachium podał dziennikarz niemieckiego dziennika „Bild” Heiko Niedderer. Bawarczycy podróżują liniami lotniczymi Lufthansa, która ma niespodziewaną awarię.

Wspomniany publicysta zamieścił na Twitterze zdjęcie z poczekalni na lotnisku w Paryżu, gdzie zniecierpliwiony Oliver Khan dopytywał, kiedy podróż będzie kontynuowana.

twitter

Usterka została naprawiona

Na szczęście wszystko dość sprawnie wróciło do normy i piłkarze nie musieli się dłużej denerwować przed wylotem do domu. Ten sam dziennikarz po godzinie od pierwszej publikacji poinformował, że cała załoga jest już na pokładzie samolotu i wyruszyła w podróż do Bawarii. Zamieścił również dwa zdjęcia.

twitter

Przypomnijmy, że rewanż meczu Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain odbędzie się 8 marca o godz. 21:00 na Allianz Arenie w Monachium.

