Real Madryt – Chelsea. Gdzie i o której oglądać hit Ligi Mistrzów dziś? Transmisja TV i online

Pojedynki Realu Madryt i Chelsea w Lidze Mistrzów to w ostatnich latach już standard. W sezonie 2020/21 lepsi okazali się The Blues, a rok później odwet wzięli zawodnicy z Madrytu. Jak będzie tym razem? Bukmacherzy i internauci wskazują jednego faworyta.

Real Madryt w lepszym położeniu niż Chelsea

Sytuacja Chelsea jest w tym sezonie, najdelikatniej mówiąc nieciekawa. Piłkarze ze Stamford Bridge zajmują obecnie jedenastą pozycję w tabeli Premier League, co jak na klub o takim prestiżu jest wręcz upokarzającym wynikiem. Tym bardziej że latem 2022 oraz zimą 2023 nowy właściciel Todd Boehly dokonał wielkiej przebudowy, sprowadzając do klubu piłkarzy za gigantyczną sumę pieniędzy. Mowa tu m.in. o: Mykhajło Mudryku, Enzo Fernandezie, Marku Cucurelli, Wesleyu Fofanie, Benoitowi Badiashile czy Joao Felixie.

Warto wspomnieć, że Chelsea już dwukrotnie zmieniała szkoleniowca w trakcie bieżącego sezonu. We wrześniu zwolniony został Thomas Tuchel, a zastąpił go Graham Potter. Angielski trener nie podołał zadaniu i został zwolniony na początku kwietnia 2023 roku, a w jego miejsce tymczasowo zatrudniono Franka Lamparda.

Natomiast Real Madryt ma mieszane chwile w trwającej kampanii. Niemal pewne jest, że mistrzami kraju zostanie FC Barcelona, a zawodnicy Carlo Ancelottiego będą musieli nacieszyć się wicemistrzostwem, choć to i tak nie jest zapewnione, gdyż Atletico Madryt traci do nich już tylko dwa punkty. Inaczej sytuacja się przedstawia w Pucharze Króla, gdzie Królewscy doszli do finału, demolując w półfinale Blaugranę, a w 1/8 finału Ligi Mistrzów odprawili z kwitkiem Liverpool.

Real Madryt – Chelsea. Gdzie i o której oglądać dziś transmisję z hitu Ligi Mistrzów?

Transmisję TV z meczu Real Madryt – Chelsea FC będzie można oglądać od godziny 21:00 w Polsacie Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go. Sprawozdanie ze spotkania przeczytacie na sport.wprost.pl.

