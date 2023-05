Real Madryt i Manchester City stoczyli zacięty bój w Lidze Mistrzów. Nic jeszcze nie jest jasne

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia! KONIEC MECZU! Po pierwszym półfinale mamy 1:1 w rywalizacji Realu Madryt z Manchesterem City! 90+3. min. Nacho uderzał zza pola karnego, zupełnie nieudanie. 90+2. min. De Bruyne nie zdołał zakończyć kontrę podaniem do Haalanda. 90+2. min. Camavinga sam chciał skończyć akcję, którą rozpoczął rajdem z lewej strony, ale obrońcy nie dali się oszukać. 90+1. min. Zdecydowanie poniosło De Bruyne z dalekim podaniem do Haalanda. Bramkarz Los Blancos był czujny. 90+1. min. Zablokowana próba Viniciusa. Trzy minuty doliczył arbiter. 90. min. Bomba Tchouameniego obroniona przez Edersona! 89. min. Ruediger znakomicie przeczytał podanie Grealisha do Haalanda. 88. min. Nie potrafi City przejść do ataku, ponieważ Królewscy mocno ich naciskają w pressingu. 87. min. Nacho wchodzi za Modricia. 86. min. Delikatna centra Modricia nie dotarła do nikogo z Realu, ale będzie rzut rożny dla Los Blancos. 85. min. Silva spóźnił się z interwencją i sfaulował Viniciusa. 84. min. Tchouameni wchodzi za Kroosa. 83. min. Cały czas goście przy piłce. Wycofali ją aż do Edersona. 82. min. Chwila ataku pozycyjnego Manchesteru City, z którego niewiele wynika. 81. min. Asensio długo czekał przy linii na zmianę, ale w końcu wchodzi. Zmienia Rodrygo. 79. min. Żółty kartonik dla Camavingi za ostre wejście w Rodriego. 78. min. ALEŻ SZANSA! Kroos idealnie dograł do Benzemy, a ten z bliskiej odległości uderzał głową. Ederson udowodnił znakomity refleks! 77. min. Valverde znakomicie poradził sobie z Akanjim, lecz nie udało mu się dograć z prawej strony do Benzemy. 76. min. Naciskani Obywatele w końcu popełnili błąd, a konkretnie Gundogan posłał piłkę w aut. 75. min. Przecięte zagranie w kierunku Haalanda. 74. min. Taką rakietę odpalił De Bruyne na 1:1.



73. min. Alaba podszedł do rzutu wolnego, ale posłał piłkę w trybuny. 71. min. Faul na Gundogana na Carvajalu, kapitan The Citizens zobaczył żółty kartonik. Będzie okazja na groźne dośrodkowanie. 70. min. Dobry powrót Silvy, zatrzymał kontrę Realu. 69. min. Ancelotti protestował, że gola nie powinno być, ponieważ dużo wcześniej doszło do faulu. Efekt? Włoch zarobił żółty kartonik. 68. min. Wszystko zaczęło się od przechwytu Rodriego. Potem Gundogan świetnie się zastawił, wystawił futbolówkę do De Bruyne, a ten huknął nie do obrony! 67. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 66. min. Kroos ubiegł De Bruyne i dał się sfaulować. Tym razem bez kartki. 65. min. The Citizens mieli okazję na kontrę, lecz Silva podał prosto pod nogi przeciwnika. Po chwili uderzenie Benzemy zablokował Stones. 64. min. Benzema postraszył Stonesa, ale ten jednak poradził sobie z jego pressingiem. 63. min. Za mocna centra De Bruyne w kierunku Silvy. 62. min. Valverde domaga się rzutu karnego po tym jak futbolówka uderzyła Grealisha w rękę. Sędzia uznał, że gracz City nie miał szans, aby ją schować i puścił grę. 61. min. Ancelotti wścieka się, bo uważa, że Rodri powinien dostać kartkę za trzymanie Camavingę za koszulkę 60. min. Huknął Valverde z 25. metrów, ale wysoko nad poprzeczką. 59. min. Kroos próbował zaskoczyć Edersona technicznym strzałem w swoim stylu, blok i jeszcze jeden rzut rożny. 58. min. Vinicius odda słaby strzał lewą nogą, ale piłkę jeszcze trącił Stones. Królewscy wywalczyli rzut rożny, po którym przeszli do ataku pozycyjnego. W końcu futbolówka trafiła do Rodrygo i... Powtórka z rozrywki. Korner. 57. min. Camavinga doskonale przeczytał podanie do Silvy. Wszystko działo się w polu karnym Realu. 56. min. Krótko rozegrany stały fragment zakończył się fatalnym dośrodkowaniem De Bruyne. Piłka poleciała daleko na aut bramkowy. 55. min. Doskonały wślizg Alaby, który zablokował strzał Haalanda. Będzie rożny. 55. min. De Bruyne nie zrozumiał się z Rodrim, więc jego strzał był nieco spóźniony. Belg próbował z lewej nogi, lecz jego rodak nie miał z tym uderzeniem żadnego kłopotu. 54. min. Grealish musiał zwolnić kontrę... 53. min. Obywatele podeszli z pressingiem tak ostro, że golkiper Realu musiał poratować się wybiciem piłki w aut. 52. min. De Bruyne wyszedł sam na sam z Courtoisem, golkiper obronił, a po chwili okazało się, że był ofsajd. 51. min. Ederson wypiąstkował centrę, a chwilę później Vinicius faulował w ofensywie. 50. min. Efektowną trójkową akcję na bardzo małej przestrzeni rozegrali Królewscy, aż w końcu Benzema wpadł w pole karne i uderzył z lewej nogi. Będzie korner. 49. min. Prosta strata Camavingi na skrzydle. Powinien opanować piłkę po górnym podaniu Modricia, a skiksował. 48. min. Dośrodkowanie De Bruyne wylądowało w rękach Courtoisa. 47. min. A tu bramka Viniciusa, jeśli ktoś przegapił... Tymczasem City w ataku pozycyjnym.



46. min. GRAMY DALEJ! KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY. Do przerwy Real Madryt wygrywa z Manchesterem City 1:0. Do zobaczenia za kwadrans! 45+2. min. Mamy pierwszą żółtą kartkę w tym meczu. Kroos bardzo ostro potraktował Gundogana, wpadł w niego z pełnym impetem. 45+1. min. 2 minuty doliczone do pierwszej połowy. 45+1. min. Starli się Grealish z Carvajalem w okolicach band, ale sędzia uznał, że nie ma potrzeby karania kogokolwiek kartką. 45. min. Jeszcze jedna centra autorstwa De Bruyne, jeszcze raz zagrał do nikogo. 44. min. Haaland przegrał pojedynek z Ruedigerem. 43. min. W końcu jakaś obiecująca akcja City. Jeszcze jedna centra De Bruyne zaowocowała rzutem rożnym, po którym sędzia odgwizdał faul Rodriego w ofensywie. 41. min. Głęboko, ale znakomicie bronią się Los Blancos. City jest bezradne. De Bruyne zdecydował się na dośrodkowanie, ale poleciało do nikogo. 40. min. Goście próbują uśpić gospodarzy. Strasznie wolno rozgrywają... Nie ma w tym żadnego elementu zaskoczenia. 39. min. Courtois wybił piłkę tak daleko, że musiała ona paść łupem Manchesteru. Będą budować akcję od tyłu. 38. min. Walker ostro potraktował Vinicusa, Królewscy będą mieli rzut wolny na połowie przeciwników. 37. min. Camavinga rozegrał akcję z Modriciem na jeden kontakt, podał na przedpole do Brazylijczyka, a ten idealnie uderzył zza pola karnego! 36. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 36. min. Zdaje się, że jeden z fauli był ostrzejszy, niż nam się wydawało. Czerwona kartka? Arbiter jej nie pokazał.



35. min. Benzema pomagał sobie ręką przy przyjęciu piłki. Powtórki były jednoznaczne. 34. min. Po rzucie rożnym centrował Modrić, obrońcy drużyny gości sobie poradzili. 33. min. Modrić szarżował lewą flanką, Rodri sobie z nim poradził. Nie udało się jednak wyprowadzić błyskawicznej kontry. 32. min. Obiecujące było podanie Rodrygo do Viniciusa, lecz ten drugi nie doskoczył do futbolówki. 31. min. Zdaje się, że reprezentant Niemiec będzie w stanie kontynuować grę. Obywatele przez chwilę muszą radzić sobie w 10. 30. min. Chwila przerwy w grze, którą obaj szkoleniowcy wykorzystali na przekazanie swoim zawodnikom kilku wskazówek. 28. min. Sędzia przerwał kontrę Realu Madryt, ponieważ od dłuższego czasu Gundogan nie podnosił się z murawy. Pomocnik trzyma się za głowę. 27. min. Carvajal podciął Grealisha, ale żółtej kartki jeszcze nie było. 26. min. Po 25 minutach gry posiadanie piłki 72-28 proc. na korzyść drużyny Pepa Guardioli. Zaskoczeni? 25. min. Vinicius odebrał piłkę Rodriemu tuż pod polem karnym, a jego podanie w ostatniej chwili przeciął Dias. 24. min. Kroos zagrał dosłownie do nikogo. Walker odegrał do Edersona i po zagrożeniu. 23. min. Długo budowali goście tę akcję, aż zakończyła się niecelnym podaniem w kierunku Haalanda. 22. min. Atak pozycyjny The Citizens trwa, nikt nie decyduje się na bardziej odważne zagranie. 21. min. Nieudana centra De Bruyne. 21. min. Jeszcze jeden rzut rożny dla Manchesteru City po wejściu Walkera prawym skrzydłem. 20. min. Szarżował Stones, ale czy był faulowany na skraju pola karnego? Arbiter puścił grę, Gundogan oddał strzał, ale nic z tego nie wyszło. 19. min. Fatalne dośrodkowanie Silvy, zagrał prosto do Kroosa. 19. min. Dobre zagranie prostopadłe Viniciusa do Benzemy, Ederson wyszedł z bramki i ubiegł Francuza. 18. min. Camavinga zatrzymał Silvę na boku boiska. Portugalczyk jeszcze faulował oponenta. 17. min. Akanji przeciął centrę w kierunku Benzemy. 16. min. Jeszcze jedna próba Haalanda, po centrze Grealisha. Courtois i tym razem był na posterunku. 15. min. Haaland wpadł w pole karne z lewej strony i oddał strzał lewą nogą prosto w bramkarza. 14. min. Dośrodkowanie Silvy w stronę Diasa i Haalanda, obaj padli na murawę, aczkolwiek sędzia odgwizdał pozycję spaloną. Nie ma mowy o faulu. 13. min. Refleks Courtoisa sprawdził Rodri, Belg zachował się bezbłędnie. 12. min. Walker przechytrzył Viniciusa na skrzydle. Duży spokój obrońcy i jego kolegów. 11. min. De Bruyne i Grealish się nie zrozumieli. Anglikm nie ruszył do podania Belga. Po chwili Ederson wyprzedził pędzącego do kontry rywala. 10. min. Podopieczni Pepa Guardioli zostali wypchnięci aż na własną połowę. Wszystko zaczyna się od nowa. 8. min. Courtois musiał wykazać się po raz pierwszy, zza pola karnego huknął De Bruyne. 8. min. Valverde wypchnięty na aut, nic nie będzie z tej akcji. 7. min. Haaland przedzierał się z prawej strony „szesnastki" Realu, celu nie osiągnął. 6. min. Doskonałe podanie do Walkera na prawe skrzydło, lecz ten



twitter.com 20:44 Oczy kibiców i ekspertów będą dziś skupione głównie na Erlingu Haalandzie, który niedawno pobił rekord Premier League pod względem liczby goli strzelonych w jednym sezonie. Norweg ma już na koncie 35 trafień, a do końca rozgrywek pozostało kilka kolejek. Czy dzisiaj też błyśnie? 20:42 Znamy już wyjściową jedenastkę drużyny gości:



twitter.com 20:35 Atmosfera w Madrycie przed półfinałem Ligi Mistrzów jest gorąca!



twitter.com 20:27 Piłkarze są już na rozgrzewce.



twitter.com 20:00 Witamy w relacji na żywo ze starcia Realu Madryt i Manchesteru City. Mecz rozpocznie się już za godzinę!

9 maja zmierzą się ze sobą dwie wielkie europejskie marki. Stawką będzie awans do finału Ligi Mistrzów, upragniony przez oba zespoły. Mimo że Real Madryt wygrał ją już 14 razy, nadal czuje głód zwycięstwa i chciałby wstawić do gabloty kolejne trofeum. Manchester City z kolei jeszcze ani razu nie triumfował w Champions League, choć dwa sezony temu był całkiem blisko. Zanim jednak któraś z tych ekip powalczy o puchar, najpierw musi pokonać tę drugą.

Relacja na żywo: Real Madryt – Manchester City. Kto faworytem w półfinale Ligi Mistrzów?

Trudno jednak jednoznacznie wskazać faworyta tego spotkania. Wydaje się, że w nieco lepszej formie są The Citizens, ponieważ mają w swoim składzie znakomitego Erlinga Haalanda. Norweg niedawno pobił rekord Premier League dotyczący liczby goli strzelonych w jednym sezonie. Do siatki trafił bowiem aż 35 razy. Ponadto o ewentualnym triumfie Obywateli może zdecydować również ich styl gry – agresywny, bazujący na pressingu, wyjątkowo intensywny.

Właśnie z tak grającymi drużynami miewają problemy Królewscy. Defensywa zdecydowanie nie jest ich mocną stroną, skoro z zachowali czyste konto w 1 z 5 ostatnich meczów, a 4 gole potrafiła strzelić im dużo słabsza Girona. Doświadczenie Los Blancos w Lidze Mistrzów jest jednak ogromne i nigdy nie należy skreślać ich w walce o „uszaty puchar”. W poprzednich latach wielokrotnie zdarzało się, że Królewscy nie byli w najwyższej formie, ale w momencie próby dawali radę i na koniec rozgrywek sięgali po trofeum.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Manchester City w Lidze Mistrzów

Real Madryt: Thibault Courtois – Dani Carvajal, Antonio Ruediger, David Alava, Eduardo Camavinga – Toni Kroos, Luka Modrić, Federico Valverde – Rodrygo, Karim Benzema, Vinicius Junior

Manchester City: Ederson – Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Manuel Akanji – Rodri, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jack Grealish – Erling Haaland

