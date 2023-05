Finał Pucharu Grecji może odbyć się w Polsce. Zaskakujące doniesienia mediów

Już 24 maja odbędzie się finał Pucharu Grecji pomiędzy AEK Ateny a PAOK-iem Saloniki. Grecka federacja piłkarska postanowiła zaskoczyć i zorganizować to spotkanie poza granicami kraju.

Puchar Grecji może zostać rozegrany w Polsce

Jak ustalił serwis Meczyki.pl to pucharowe spotkanie ma odbyć się w Polsce. Jak donosi Tomasz Włodarczyk, sprawa miała już trafić do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Według ustaleń dziennikarza mecz między AEK-iem a PAOK-iem ma zostać zorganizowany... w Sosnowcu, na stadionie Zagłębia.

Cezary Kulesza wraz z PZPN miał już wyrazić zgodę na rozegranie takiego meczu. Ponadto to spotkanie ma odbyć się bez udziału publiczności, a wstęp na obiekt mają mieć tylko i wyłącznie zaproszeni goście.

Dobra wiadomość dla Polaków grających w obu klubach

Gdyby ten mecz został zorganizowany w Polsce, to byłaby to bardzo dobra wiadomość dla niektórych zawodników, bo w obu drużynach, które zameldowały się w finale Pucharu Grecji grają Polacy, którzy mieliby okazję wrócić na chwilę do kraju i spotkać się z najbliższymi.

W barwach AEK Ateny na co dzień występuje reprezentant Polski Damian Szymański, który dał się zapamiętać polskim kibicom po debiutanckiej bramce przeciwko Anglii na PGE Narodowym w Warszawie. W przegranym 1:3 meczu z Czechami defensywny pomocnik zanotował drugie trafienie w kadrze.

Z kolei barwy PAOK-u Saloniki broni Tomasz Kędziora, który trafił do Grecji z ogarniętej wojną Ukrainy. Boczny obrońca został wypożyczony z Dynama Kijów.

