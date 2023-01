Reprezentant Polski zmienił klub. Transfer do Grecji oficjalnie potwierdzony

Życie Tomasza Kędziory ostatnio toczy się „na walizkach”. Reprezentant Polski niemal co pół roku zmienia klub i nie inaczej było tym razem. Prawy obrońca, który dotychczas reprezentował barwy Dynama Kijów, w najbliższym czasie będzie występował w Grecji. Klub opublikował już oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Transfer Tomasza Kędziory do PAOK-u Saloniki oficjalnie ogłoszony

„PAOK pragnie ogłosić pozyskanie Tomasza Kędziory w ramach wypożyczenia z Dynama Kijów, które potrwa do końca obecnego sezonu. Piłkarz będzie występował z numerem 16” – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej drużyny z Salonik.

W ostatnich dniach prawy obrońca przebywał na testach medycznych w Grecji i wszystko wskazuje na to, że przeszedł je pomyślnie. Wydaje się, że w drużynie prowadzonej przez Rzavana Lucescu – syna słynnego Mircei – powinien wywalczyć sobie miejsce w pierwszej jedenastce. Podstawowym zawodnikiem PAOK-u na jego pozycji jest Lefteris Lyratzis, ale na początku bieżącego roku doznał on poważnego urazu. Ze względu na złamanie kości jarzmowej prędko do gry nie wróci.

To dobra okazja dla Polaka, aby pokazać się w silnej lidze, odbudować dobrą formę (ostatnio była nierówna) i ewentualnie zapracować na transfer definitywny latem. Mimo tego, że Kędziora w Dynamie Kijów cały czas był ważną postacią zespołu, z racjo na wojnę w Ukrainie Polak szukał innego pracodawcy. Zresztą nie pierwszy raz, bo rundę wiosenną sezonu 2021/22 też spędził poza drużyną z Kijowa – konkretnie w Lechu Poznań.

