Manchester City wygrał Ligę Mistrzów! Po raz pierwszy w historii klubu!

Dziękujemy za śledzenie naszej relacji na żywo. Zapraszamy do obserwowania kolejnych! KONIEEEC!!! MANCHESTER CITY WYGRYWA LIGĘ MISTRZÓW PO RAZ PIERWSZY W HISTORII ISTNIENIA KLUBU!!!! 90. min. + 5 Korner dla Interu! 90. min. + 5 Inter heroicznie próbuje przedostać się pod pole karne City. 90. min. + 4 Walka z lewej strony boiska. Dimarco faulowany i zaczyna Onana. 90. min. + 4 Ederson ukarany żółtą kartką za opóźnianie wznowienia gry. 90. min. + 3 Barella oddał strzał z dystansu, ale zrobił to niecelnie! 90. min. + 3 Faul dla Interu blisko pola karnego City. To może być ostatnia taka sytuacja na wyrównanie. 90. min. + 2 Haaland i Onana ukarani żółtymi kartkami za dyskusje i przepychanki. 90. min. + 1 D'Ambrosio fauluje Fodena z prawej strony boiska. 90. min. + 1 Szymon Marciniak doliczył pięć minut! 90. min. Lukaku spróbował kolejnego strzały, ale daleko od bramki Brazylijczyka. 90. min. Z kornera nie wyszło żadne zagrożenie i rozpocznie Ederson. 89. min. Romelu Lukaku marnuje stuprocentową sytuację! Ederson cudem broni jego strzał głową i mamy rzut rożny. 88. min. Inter prowadzi atak pozycyjny blisko pola karnego City. 87. min. Inter musi postawić wszystko na jedną kartę, ale póki co nie robi tego. City wciąż atakuje. 86. min. Gosens dośrodkował w stronę Martineza, ale zrobił to zdecydowanie za wysoko. 85. min. Rzut rożny dla City, ale dośrodkowanie przejmuje Onana. 84. min. Z boiska schodzi Hakan Calhanoglu, w jego miejscu melduje się Henrikh Mkhitaryan, a Matteo Darmiana zastąpił Danilo D'Ambrosio. 83. min. Faul i żółta kartka dla Romelu Lukaku. 82. min. Kyle Walker zastępuje Johna Stonesa! 82. min. Na boisku leży Stones. Szymon Marciniak wzywa służby medyczne. 81. min. Rzut wolny blisko pola karnego Interu. 81. min. City z kolejnym atakiem, ale tym razem obrona Interu spisała się znakomicie i nie dopuściła podania Fodena do Haalanda. 80. min. Dośrodkowanie Calhanoglu wybił Haaland. Potem piłka dobiła pod nogi Barelli, a ten wysoko przestrzelił. 79. min. Inter odzyskuje piłkę. Bellanova wywalczył korner dla swojej drużyny. 78. min. City uspokaja grę. 77. min. Foden przeprowadził atak środkiem pola i uderzył prosto w Onanę! Było blisko podwyższenia! 76. min. Zmiany przeprowadza Simone Inzaghi. Alessandro Bastoni został zastąpiony przez Robina Gosemnsa, a Danzel Dumfries przez Bellanovę. 75. min. Dimarco fauluje Bernardo Silvę. 74. min. Inter utrzymuje się przy piłce, ale City skutecznie blokuje dostępu do własnej bramki. 73. min. Lukaku uderzył prosto w Edersona! 72. min. Szymon Marciniak na chwilę zapauzował grę po faulu jednego z zawodników Interu. 71. min. twitter.com 70. min. Inter ruszył szybko do ataku i byli bliski błyskawicznego wyrównania! Dimarco uderzył głową w poprzeczkę! 69. min. Co to było za zamieszanie?! Bernardo Silva otrzymał piłkę w polu karnym, po czym dośrodkował ją w środek. Piłkarze City doszukiwali się zagrania ręką, ale futbolówka trafiła pod nogi Rodriego, a ten oddał piękny strzał zza pola karnego i nie dał szans Onanie! 68. min. GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!! RODRIIIII!!!!!!!! 67. min. Haaland próbował podania do Fodena, ale brakowało dokładności i defensorzy Interu oddalili zagrożenie z pobliża własnego pola karnego. 66. min. City wyprowadza atak od własnego pola karnego. Brozović fauluje Stonesa w środku boiska. 65. min. Szymon Marciniak odgwizduje przewinienie po przepychance w polu karnym. Od rzutu wolnego zacznie Inter. 64. min. Korner dla Manchesteru City. 63. min. Inter prowadzi atak pozycyjny. Brozović z lewej strony podał do Barelli, a ten do Bastoniego. Barella dośrodkował w pole karne, ale Ake wybija z dala od pola karnego i idziemy w drugą stronę. 62. min. Haaland fatalnie podał do Grealisha i kolejny przechwyt Interu. Nerazzurri podają piłkę na własnej połowie. 61. min. Grealish wszedł z piłką w środek boiska, ale podał ją niecelnie i Inter przechwycił. 60. min. Rzut wolny dla City. Gundogan dośrodkował na głowę Diasa, ale ten niecelnie uderzył i od bramki zacznie Onana. 59. min. Barella fauluje Fodena i ogląda za to żółtą kartkę. 59. min. Błąd Akanjiego, ale nie wykorzystuje tego Martinez! O włos od bramki! 58. min. Inter poszedł z akcją prawą stroną i Dumfries próbował dośrodkowania do Martineza, który pozostawał niekryty, ale Holender zrobił to niedokładnie i wybił Akanji. 57. min. Na boisko wchodzi Romelu Lukaku i zastępuje Edina Dzeko! 56. min. Inter wycofuje akcje na własną połowę. Dzeko leży na boisku i sędzia przerywa grę. 55. min. Martinez oddał strzał zza pola karnego, ale został zablokowany. 54. min. Stones poszedł na przebój środkiem pola, ale przegapił dobry moment na podanie do Gundogana, który był na dobrej pozycji do strzału. Ostatecznie arbiter odgwizdał faul Fodena na Calhanoglu i mamy rzut wolny dla Interu. 53. min. Kontra Interu przerwana przez defensywę City. Darmian przerwał akcję Grealisha i jest faul. 52. min. Manchester City prowadzi atak pozycyjny, ale przerywa go Dimarco. 51. min. Dimarco był bliski drastycznego błędu, tracąc piłkę w polu karnym na rzecz Bernardo Silvy, ale bez problemu radzą sobie defensorzy Nerazzurrich. 50. min. Zawodnicy Simone Inzaghiego wciąż nie umieją skonstruować składnej akcji. Piłka wędruje ze strony na stronę, ale nic z tego nie wychodzi. 49. min. Aut dla Interu z lewej strony boiska. 48. min. Dimarco faulowany przez Bernardo Silvę. Szymon Marciniak odgwizduje faul blisko środka boiska. 47. min. Inter odważniej wyszedł na drugą połowę. Jako pierwsi posłali piłkę do przodu, ale nie stworzyli zagrożenia. 46. min. Wracamy do gry. Żaden z trenerów nie zdecydował się na zmiany w przerwie meczu. Przy piłce The Citiziens! Koniec pierwszej połowy spotkania! Trzeba przyznać, że piłkarze nie porwali publiki. Należy liczyć na lepsze drugie 45 minut. 45. min. + 2 Akanji oddał strzał z dystansu, ale był równie niecelny, jak silny. 45. min. + 1 Arbiter doliczył dwie minuty do pierwszej części meczu. 45. min. Na pozycji spalonej Dzeko. 44. min. Dośrodkowanie Fodena trafia pod nogi Rodriego. W obronie doskonale spisał się Martinez i wywalczył aut bramkowy. 43. min. Szymon Marciniak odgwizduje faul Dumfriesa na Grealishu z lewej strony "szesnastki" Interu. 42. min. City prowadzi atak pozycyjny blisko pola karnego Interu. 41. min. Inter wyprowadza akcję z własnej połowy. 40. min. Rzut z autu blisko pola karnego Interu. Akcja toczy się w środku boiska. 39. min. City oddala jakiekolwiek zagrożenie. Teraz martwić muszą się zawodnicy Interu. 38. min. Dimarco prerzucił do Dumfriesa, ten podał do Barelli, ale wydawałoby się groźna akcja została wycofana dzięki skutecznemu pressingowi City. 37. min. Inter znów rozprowadza akcję od tyłu, ale na nic się to nie zdaje. City odzyskuje piłkę. 36. min. I mamy zmianę. Kevin De Bruyne kończy grę w tym meczu. Zastępuje go Phil Foden. 35. min. Zawodnicy Pepa Guardioli przeprowadzili akcję prawą stroną boiska, ale dośrodkowanie De Bruyne wyszło poza linię. 34. min. City prowadzi atak pozycyjny, ale poślizgnął się Dias i Akanji musiał wycofać do Edersona. 33. min. Phil Foden przygotowany do wejścia na boisko. Wygląda na to, że De Bruyne nie będzie mógł kontynuować gry. Wielki pech Belga i to w drugim finale Ligi Mistrzów z rzędu! 32. min. City nakłada skuteczny pressing i odzyskuje piłkę, ale De Bruyne źle podał do Grealisha i znów piłka pod nogami Onany. 31. min. Gra wznowiona, a Belg wrócił do gry. Przy piłce Inter. 30. min. Kevin De Bruyne potrzebuje pomocy medycznej. Lekarze są już na murawie i opatrują Belga. Rozgrzewa się Phil Foden. 29. min. City zaczyna sobie odważniej pogrywać. Onana znów musiał interweniować, tym razem po dośrodkowaniu płaskim Grealisha. 29. min. De Bruyne uderza prosto w Onanę! 28. min. Haaland oddał pierwszy celny strzał w tym meczu, ale obronił to Onana! Piłka wybita przez Dumfriesa, jednak nie oddalił oblężenia. Futbolówka opuściła boisko dopiero po dośrodkowaniu. 27. min. Manchester City zaczął z autu z prawej strony boiska. Defensorzy Interu wypychają atak zawodników Pepa Guardioli na ich połowę. 26. min. Haaland bardzo dobrze zgrał piłkę z powietrza w stronę De Bruyne, ale Belg przy wyprowadzeniu piłki poślizgnął się, co wykorzystała defensywa Włochów. 25. min. Piłka trafiła pod nogi Grealisha, a ten został sfaulowany przez Barellę. 24. min. Od autu Inter Mediolan. 23. min. Pierwsze zagrożenie ze strony City kończy się fiaskiem. Defensorzy Interu je oddalają, a Dimarco padł na murawę. Interwencja Szymona Marciniaka. 22. min. Piłka na połowie City. Żadna z drużyn nie chce ryzykować i gra bezpiecznie. 21. min. City spokojnie od własnej połowy rozprowadza akcję. Przerzut w stronę napastników kończy się interwencją Onany. 20. min. Doskonale odebrał piłkę Dimarco z lewej strony. Piłka dotarła do Brozovicia, a ten oddał strzał z 20 metrów, ale wysoko ponad bramką. 20. min. Kontra Interu ponownie kończy się fiaskiem. 19. min. Akcja lewą stroną Manchesteru City. Grealish stracił futbolówkę na rzecz Acerbiego, ale ten wybija na aut blisko pola karnego. Po chwili De Bruyne wywalczył rzut rożny. 18. min. Skuteczny w defensywie jest Manchester City. W pierwszych dwudziestu minutach gra częściej toczy się na połowie graczy Pepa Guardioli, ale Inter nie umie przekuć sobie posiadania piłki w akcje ofensywne. 17. min. Inter ponownie nieudolnie wyprowadza atak. Podanie piętą od Barelli nie dochodzi do Martineza. Od autu zaczną The Citiziens. 16. min. Martinez odzyskał piłkę 20 metrów od bramki, ale zaraz ją stracił przy próbie rajdu. 15. min. Dimarco podał przed pole do Barelii, a ten dośrodkował w pole karne. Nie udało im się stworzyć zagrożenia. 14. min. Dimarco dośrodkował z lewej strony do Barelii, który wywalczył rzut rożny dla swojej drużyny. 13. min. Gra toczy się w środku pola. 12. min. Dumfries głęboko wrzucił piłkę w pole karne z rzutu z autu, a Martinez skutecznie uprzedził Edersona i utrzymał ją w boisku. Nie zdało mu się to na wiele, gdyż zaraz już je opuściła. 11. min. Ederson uległ presji i nieudanie wybił piłkę. Będzie zagrożenie ze strony Interu. 11. min. Ruszył do przodu Inter. Dimarco dośrodkował w pole karne, ale Ruben Dias doskonale wybija i oddala niebezpieczeństwo. Przy piłce Manchester City. 10. min. Dimarco faulowany przez Bernardo Silvę z lewej strony, blisko środka pola. 9. min. Manchester City uspokoił grę. Prowadzą podania blisko swojego pola karnego. 8. min. Znakomity odbiór Brozovicia w na własnej połowie. Inter oddala zagrożenie. 7. min. Drużyna Pepa Guardoli zakłada pressing na rywalach i robią to skutecznie, bo odzyskali futbolówkę. 7. min. Haaland faulowany przez Acerbiego w okolicach środka boiska. 6. min. Od bramki rozpoczyna Onana. 5. min. Manchester City przeprowadził akcję środkiem boiska, po czym piłka trafiła do Bernardo Silvy. Portugalczyk próbował dokręcić ją do bramki, ale poszybowała obok. 4. min. Szymon Marciniak odgwizdał faul Gundogana na Barelli w środku boiska. 3. min. Erling Haaland oddał strzał, ale został złapany na pozycji spalonej. 3. min. Piłka wycofana na połowę zawodników Simone Inzaghiego. 2. min. Inter ruszył do przodu, ale napastnicy się zapędzili i piłka poza boiskiem. Rozpocznie Ederson. 1. min. Zaczynamy wielki finał Ligi Mistrzów! Przy piłce Inter Mediolan! 21:00 Strony wybrane. Zaraz pierwszy gwizdek! 20:55 Bohaterowie dzisiejszego wieczoru zebrali się w tunelu! Szymon Marciniak również jest już gotowy do boju! 20:53 Stadion w Stambule już rozgrzewa się do czerwoności. Na murawie trwają pokazy gwiazd muzyki! 20:03 Simone Inzaghi zdecydował się na taką wyjściową jedenastkę.



twitter.com 20:01 Na taki skład zdecydował się trener mistrzów Anglii.



twitter.com 18:00 Witamy w naszej relacji na żywo z finału Ligi Mistrzów! Bohaterami dzisiejszego wieczoru będą drużyny Manchesteru City i Interu Mediolan. Start spotkania o godz. 21:00, a my będziemy przekazywać świeże informacje już od teraz!

Finał Ligi Mistrzów wieńczy sezon klubowy w piłce nożnej. O najważniejsze trofeum w tym sezonie powalczą włoski Inter Mediolan oraz angielski Manchester City. Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa jest drużyna Pepa Guardioli, lecz w futbolu nie można wróżyć wyniku przed początkiem spotkania.

Manchester City i Inter Mediolan powalczą o Ligę Mistrzów

Oba kluby podchodzą do meczu w różnych nastrojach. Manchester City po raz kolejny zdobył mistrzostwo Anglii, wyprzedzając po emocjonującej walce Arsenal. Do tego doszedł triumf w pucharze kraju, co również świadczy o świetnej formie dziewięciokrotnych mistrzów krajowych rozgrywek. Inter musi się zadowolić co najwyżej miejscem na najniższym stopniu podium. Mijające już rozgrywki Serie A zdominowało Napoli, nie dając nikomu szans na walkę o złoto. Klub z Mediolanu przegrał również walkę o wicemistrzostwo z Lazio Rzym, lecz i tak może być spokojny o udział w kolejnej odsłonie Champions League.

Inter ma świetne wspomnienia z ostatniego występu w finale Ligi Mistrzów. W 2010 roku prowadzony przez Jose Mourinho zespół był bezkonkurencyjny zarówno na ligowym, jak i zagranicznym podwórku. W meczu o europejski puchar włoski zespół wygrał Bayern Monachium 2:0. Z kolei Manchester City chciałby zmazać porażkę sprzed dwóch lat. W 2021 roku „Obywatele” w Porto mierzyli się w finale LM z Chelsea. Rywale z Londynu triumfowali 1:0, zabierając dla siebie trofeum.

Szymon Marciniak arbitrem finału Champions League

Kibice najczęściej zwracają uwagę na napastników. Strzelców wyborowych nie brakuje po obu stronach. W Interze za takowego uchodzi Romelu Lukaku. Guardiola może natomiast liczyć na Erlinga Haalanda, który w tym sezonie grał jak natchniony.

W odbywającym się w Stambule finale będziemy mieli polski wątek. Spotkanie posędziuje Szymon Marciniak, a pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki.

Czytaj też:

Trener Juventusu kuszony przez Arabów. Wielkie pieniądze na stoleCzytaj też:

Szczere wyznanie Leo Messiego dotyczące pobytu w PSG. „Moja rodzina nie była szczęśliwa”