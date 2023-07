Znamy rywali Rakowa w eliminacjach Ligi Mistrzów! To pogromcy Legii i Lecha

Raków Częstochowa nie bez problemów wszedł w pierwszy mecz eliminacji Ligi Mistrzów. Ekipa z Talinna przygotowała do Częstochowy dobrze przysposobiona defensywnie, przez co drużyna Dawida Szwargi miała sporo problemów ze składnym przeprowadzeniem akcji ofensywnych. Ostatecznie mistrzowie Polski wygrali mecz 1:0, a w rewanżu już nie dali szans gospodarzom, gromiąc ich 3:0. Podobną sytuację mieli następni rywale częstochowian, którzy w przeszłości sprawili ból kibicom Legii Warszawa i Lecha Poznań.

Raków Częstochowa poznał rywala w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Mistrzowie Polski czekali na rozwiązanie sytuacji w meczu pomiędzy Qarabag FK a Lincoln. Drużyna z Gibraltaru była bardzo bliska sprawienia gigantycznej niespodzianki, gdyż jako pierwsza wyszła na prowadzenie, a azerska ekipa miała duży problem ze sforsowaniem defensywy rywala. W 25. minucie do siatki trafił Kike Gomez i do przerwy schodzili, prowadząc. Dopiero w drugiej połowie drużyna gości zaczęła pokazywać się z lepszej strony, co efekt dało w 58. minucie po goli Redona Xhixhy.

I choć wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, to w czwartej minucie doliczonego czasu gry Yassine Benzia uratował zwycięstwo Qarabagowi, dzięki czemu mecz przed własną publicznością mogli rozegrać na znacznie większym luzie. I tak też się stało, ponieważ w rewanżu wyglądali zdecydowanie lepiej i przez cały czas dominowali przeciwników. Już w siódmej minucie do siatki trafił Abdellah Zoubir i w doliczonym czasie pierwszej połowy podwyższył Bahlul Mustafazada. W drugiej połowie nie było inaczej, bo już w 49. minucie zobaczyliśmy gola Redona Xhixhy, a trzynaście minut później wynik meczu podwyższył Marko Janković.

Rywale Rakowa napsuli sporo krwi polskim klubom

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 4:0 dla Qarabagu FK i to oni zmierzą się z Rakowem Częstochowa w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Warto przypomnieć, że w przeszłości ta sama drużyna napsuła sporo krwi polskim ekipom. W 2020 roku w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy Legioniści przegrali z Azerami 0:3.

Z kolei Lech Poznań mierzył się z nimi w ubiegłym roku w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie Kolejorz zwyciężył 1:0, żeby w rewanżu pogrążyć się i przegrać 1:5.

