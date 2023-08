Trener Arisu Limassol ostrzega. To negatywnie wpłynie na Raków Częstochowa

Raków Częstochowa jest już jedną nogą w IV rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. By postawić kropkę nad „i”, mistrzowie Polski muszą co najmniej zremisować w rewanżu z Arisem Limassol. To może być trudne, bo Medaliki pojadą na trudny teren do Cypru. Przed drugim meczem podopiecznych Dawida Szwargi ostrzega trener rywali.

Raków Częstochowa jak burza idzie przez kolejne rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Medaliki pokonały już Florę Tallin, przełamały klątwę Karabachu Agdam i walczą z Arisem Limassol o IV rundę. Trener Arisu Limassol ocenił mecz z Rakowem Częstochowa Pierwszy krok podopieczni Dawida Szwargi już wykonali, bo w pierwszym meczu pokonali Cypryjczyków 2:1 po bramkach Koczerhina i Piaseckiego a honorowe trafienie zanotował Mayambella. Na temat przebiegu tego spotkania wypowiedział się szkoleniowiec Arisu Aleksiej Szpilewski, który stwierdził, cytowany przez "Przegląd Sportowy", że rywale go nie zaskoczyli, ale nie jest zadowolony z wyniku, bo ostatecznie przegrali. — Jesteśmy bardzo rozczarowani z powodu porażki. Przegraliśmy przez dwa błędy, które nie powinny się nam przydarzyć — mówił białoruski trener. Trener Arisu Limassol ostrzega Raków Częstochowa przed rewanżem Aleksiej Szpilewski wyznał, że w realizacji planu taktycznego przeszkodziła ulewa, która nadeszła nad stadion. – Raków lepiej przystosował do tych trudnych warunków i był aktywniejszy. Jestem zawiedziony rezultatem, bo graliśmy dobrze — stwierdził. Odnosząc się do wcześniej wspomnianych warunków atmosferycznych, Białorusin przestrzegł Raków Częstochowa przed rewanżem. — Na Cyprze pogoda jest zupełnie inna i tam się spotkamy w rewanżu, a warunki atmosferyczne będą dla nas korzystne. To znaczy dobrze wpłyną na nas, a negatywnie na Raków — stwierdził. Z kim Raków Częstochowa zmierzy się w kolejnej rundzie? Rewanżowe spotkanie pomiędzy Arisem Limassol a Rakowem Częstochowa zaplanowano na wtorek 15 sierpnia. Sędzia zagwiżdże po raz pierwszy o godz. 19:00 polskiego czasu. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać w TV na TVP Sport oraz online w internecie na stronie sport.tvp.pl i aplikacji. W przypadku zwycięstwa w III rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów Raków Częstochowa zmierzy się ze zwycięzcą pary FC Kopenhaga/Sparta Praga. Z kolei w przypadku porażki mistrzowie Polski zmierzą się w IV rundzie Ligi Europy z przegranym z pary Slovan Bratysława (Słowacja) – Maccabi Hajfa (Izrael). Czytaj też:

Vladan Kovacević może trafić do Hiszpanii. Uznany klub wziął go na celownikCzytaj też:

Znany ekspert widziałby go w reprezentacji Polski. Nie byłby zdziwiony