Raków Częstochowa poznał rywali w 4. rundzie el. Ligi Mistrzów. To może być trudna przeprawa

Polskie kluby nader dobrze radzą sobie w tegorocznej edycji europejskich pucharów. Przypomnijmy, w tym roku o awans do faz grupowych walczą Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin.

Liga Mistrzów: Wiemy z kim Raków Częstochowa zagra w 4. rundzie

Mistrzowie Polski w 3. rundzie el. do Ligi Mistrzów zmierzy się z Arisem Limassol, z którym powalczy o awans do kolejnej fazy. W przypadku awansu Medalików wiemy, z kim zagrają kolejny mecz. Mistrzowie Polski uniknęli konfrontacji z m.in. Young Boys Berno (Szwajcaria), czy Galatasaray Stambuł (Turcja).

„Zwycięzca pary FC Kopenhaga/Sparta Praga będzie naszym rywalem w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów w przypadku wyeliminowania Arisu Limassol. Mecze tej fazy odbędą się 22-23 oraz 29-30 sierpnia” – napisał klub na Twitterze.

Poczynania Rakowa Częstochowa w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów

Raków Częstochowa walczy o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów od pierwszej rundy, w której piłkarze zmierzyli się z Florą Tallin. Mistrzowie Polski pewnie triumfowali w obu spotkaniach – łącznie 4:0 w dwumeczu (1:0 i 3:0). W drugiej rundzie Medalikom udało się przełamać klątwę Karabachu Agdam – 4:3 w dwumeczu (3:2 i 1:1), która nie dość, że dała kolejną fazę el. Champions League, to zapewniła podopiecznym Dawida Szwargi awans do fazy grupowej Ligi Konferencji, za który częstochowianie otrzymają od UEFA 2,94 mln euro, czyli ponad 13 mln złotych. Tak prezentują się inne pary, które pozostały jeszcze w walce o fazę grupową Ligi Mistrzów:

Slovan Bratysława / Maccabi Hajfa– BSC Young Boys

Royal Antwerpia – AEK Ateny / Dinamo Zagrzeb

KI Klaksvík/ Molde FK – Olimpija Ljubljana / Galatasaray

Rangers FC/ Servette FC – PSV Eindhoven / Sturm Graz

SC Braga / TSC Backa Topola – Panathinaikos Ateny / Olympique Marsylia

Polska awansowała w rankingu UEFA

Świetne rezultaty ekstraklasowych drużyn mają też odzwierciedlenie w rankingu UEFA. Dzięki świetnym postawom Rakowa, Legii, Lecha i Pogoni Polska zebrała do tej pory 20,750 pkt, co sprawiło, że awansowała na 21. miejsce w klubowym rankingu UEFA.

Nasz kraj wyprzedził wyjątkowo kiepsko radzących sobie Szwedów, którzy w tym roku w walce o europejskie puchary stracili już Djurgardens IF, Hammarby IF i Kalmar FF, a ponadto BK Hacken spadło do walki o Ligę Europy. Jeżeli Polsce uda się utrzymać co najmniej 22. lokatę, to w przyszłym sezonie mistrz Polski później rozpocznie walkę o Ligę Mistrzów.

