Piękny gol Bernardo Silvy w hicie Ligi Mistrzów. Kapitalna odpowiedź Realu Madryt

Te dwie wielkie marki, ale mieli nieco inne drogi do tego, by się teraz spotkać. Królewscy zremisowali u siebie z RB Lipsk 1:1 w pierwszym meczu, a w rewanżu skromnie zwyciężyli 1:0 i awansowali do ćwierćfinału (2:1 w dwumeczu). Z kolei Obywatele mieli nieco łatwiejszą przeprawę. Podopieczni Pepa Guardioli dwa razy wygrali po 3:1 z FC Kopenhaga.

Bernardo Silva oszukał Lunina i Real Madryt

Manchester City kapitalnie rozpoczął to spotkanie. Już w drugiej minucie prowadzenie swojej drużynie dał Bernardo Silva. Portugalczyk podszedł do rzutu wolnego po faulu Tschouameniego, który już na początku meczu obejrzał żółtą kartkę, za którą będzie pauzował w rewanżu.

Odległość była bardzo obiecująca, ale Lunin spodziewał się wrzutki w pole karne, dlatego w murze ustawił tylko Viniciusa Juniora. Ostatecznie 29-latek zdecydował się na płaski strzał w lewą stronę bramki. Ukraiński bramkarz, który był przygotowany do dośrodkowania, próbował jeszcze ratować sytuację, ale wpadł razem z futbolówką do siatki.

Szybkie dwie riposty Realu Madryt

Kapitalną ripostą popisał się Camavinga w 12. minucie. Francuz spróbował swoich sił z dystansu. Futbolówka po drodze odbiła się od Rubena Diasa i znalazła się w bramce. Piłkarze Manchesteru City nawet nie zdążyli się otrząsnąć po stracie jednego gola, a dwie minuty później musieli ponownie wyciągać piłkę z siatki. Tym razem Rodrygo popisał się kapitalnym rajdem na lewym skrzydle. Mimo asysty dwóch defensorów dał radę wcisnąć piłkę między nogami Akanji'ego i obok stopy Ortegi.

Po intensywnym początku tego spotkania obie drużyny zwolniły. Zarówno piłkarze Real Madryt jak i Manchester City tworzyli sobie sytuacje, ale nie były na tyle groźne, by padła z nich kolejna bramka. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:1. To spotkanie wciąż trwa i można je śledzić na żywo na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz online w internecie na Polsat Box Go.

Składy Realu Madryt i Manchesteru City

Real Madryt: Łunin – Carvajal, Ruediger, Tchouameni, Mendy – Valverde, Camavinga, Kroos – Vinicius Junior, Bellingham, Rodrygo.

Manchester City: Ortega – Akanji, Dias, Stones, Gvardiol – Rodri, Kovacić – Foden, B. Silva, Grealish – Haaland.

