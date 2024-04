Ogromny cios przed półfinałem Ligi Mistrzów. Gwiazda nie zagra w meczu

Liga Mistrzów weszła w decydującą fazę. Na placu boju pozostały tylko cztery drużyny – Bayern Monachium, Real Madryt, Borussia Dortmund i PSG. Półfinały Champions League rozegrane zostaną w dniach 30.04 – 1.05 i 7.05 – 8.05. Wtedy poznamy tegorocznych finalistów tego europejskiego pucharu.

Ogromny pech gwiazdy Bayernu Monachium

Jako pierwsi zmierzą się piłkarze Bayernu Monachium, którzy na Alianz Arenie podejmą Real Madryt. Faworytami są Królewscy, którzy przewodzą w tabeli, a w poprzedniej rundzie wyeliminowali obrońców tytułu – Manchester City. Z kolei Bawarczycy w tym sezonie nie zadowalają, zostali zdetronizowani w Bundeslidze i dość niespodziewanie dotarli do półfinału LM i na pewno będą walczyć o sprawienie kolejnej sensacji.

Niestety dla Bayernu Monachium tuż przed meczem pojawiły się niepokojące wieści dotyczące jednej z gwiazd Bawarczyków. Według ustaleń Bilda w tym spotkaniu nie zobaczymy Matthijsa de Ligta. Holender doznał urazu w sobotnim meczu z Eintrachtem Frankfurt (wygranym 2:1) i nie zdążył się wykurować.

Kto go zastąpi?

To ogromny cios, bo De Ligt jest ostoją dziurawej w tym sezonie bawarskiej defensywy i gdyby nie m.in. on, sytuacja Bayernu wyglądałaby inaczej. W mediach pojawiły się najpierw informacje, że Holender nie wyszedł na ostatni trening przed meczem z Realem Madryt, a teraz niemieccy dziennikarze są przekonani, że nie zagra w tym meczu.

Zdaniem dziennikarzy onefootball.com wszystko wskazuje na to, że zastąpi go Kim Min-Jae, który trafił do zespołu latem, po wygraniu Serie A z Napoli. Początkowo grał w pierwszym składzie, ale wygryzł go Eric Dier, który razem z Harrym Kanem przeniósł się z Tottenhamu do Monachium. Czeka go trudne zadanie, bo będzie musiał mierzyć się z jedną z najlepszych linii ofensywnych na świecie, na czele z Viniciusem Jr, Judem Bellinghamem i Rodrygo.

Liga Mistrzów. Gdzie oglądać mecz Bayern – Real?

Ponadto murawę w starciu z Eintrachtem Frankfurt z powodu urazu musiał opuścić także kontuzjowany Konrad Laimer. Jednak był on widziany na treningach razem z wracającym po przerwie Leroyem Sane. Nie wiadomo jednak, czy obaj zawodnicy będą gotowi na tę rywalizację od pierwszych minut.

Mecz Bayern Monachium – Real Madryt rozegrany zostanie we wtorek 30 kwietnia. Transmisję na żywo będzie można oglądać na Polsacie Sport Premium.

