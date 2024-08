Kompromitacja polskich sędziów, interwencja policji! PZPN właśnie zareagował

Bartosz F. i Tomasz M., czyli sędziowie znani z ekstraklasowych boisk, mieli dokonać kradzieży znaku drogowego. Złapała ich lubelska policja. Miejsce, w którym przebywali nie może dziwić, ponieważ we wtorek mieli pracować przy meczu eliminacji do Ligi Mistrzów, w którym Dynamo Kijów podejmie Glasgow Rangers. Na razie jednak mamy miejsce do czynienia ze skandalem. Znane są już pierwsze szczegóły.

Bartosz F. i Tomasz M. pod wpływem alkoholu

Polscy sędziowie mieli według informacji podanych przez sport.tvp.pl odpowiednio 1,7 oraz 1,8 promila alkoholu we krwi. Byli wśród osób, które ukradły znak drogowy i przemieszczały się z nim w kierunku jednej z galerii handlowych. Nieco więcej powiedział o całym wydarzeniu przedstawiciel policji.

– Około godziny 1:40 dostaliśmy zgłoszenie o tym, że trzech mężczyzn niesie ulicą znak drogowy. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Wszyscy mężczyźni byli nietrzeźwi i mieli powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi. Trafili do izby wytrzeźwień – powiedział w rozmowie z portalem sport.tvp.pl nadkom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Mecz Ligi Mistrzów z nową obsadą

Zatrzymanie kompletnie pijanych mężczyzn miało miejsce przy Al. 1000-lecia. Bartosz F. i Tomasz M. mieli pracować przy meczu Dynamo Kijów – Glasgow Rangers w wozie VAR-u. Bartosz F. był wpisany na listę sędziowską jako główny arbiter VAR, a jego kolega w roli asystenta AVAR. UEFA szybko dokonała zmian w obsadzie.

Wiadomo już bowiem, iż miejsce wymienionych arbitrów zajmą Tomasz Kwiatkowski i Paweł Malec. Początek spotkania, które zostanie rozegrane w Lublinie, o godzinie 20:00.

Na zachowanie Bartosza F. i Tomasza M. zareagował już Polski Związek Piłki Nożnej. „W przypadku potwierdzenia się ww. informacji, Kolegium Sędziów zawnioskuje do Sekretarza Generalnego federacji o rozwiązanie kontraktów z sędziami. Sprawa zostanie również przekazana do Komisji Dyscyplinarnej PZPN, która może zdecydować o nałożeniu kolejnych konsekwencji dyscyplinarnych” – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

To dzieli mistrza Polski od Ligi Mistrzów. Trudny rywal na końcu drogiCzytaj też:

Dwa karne w meczu Jagiellonii w Lidze Mistrzów. To przesądziło o wyniku i awansie