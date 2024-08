Liga Mistrzów dostępna za darmo? Świetne wieści dla kibiców

Do niedawna mecze piłkarskiej ligi mistrzów były dostępne na sportowych kanałach Polsatu. Jednak od nowego sezonu spotkania najważniejszych rozgrywek europejskich będą transmitowane na platformie Canal Plus.

Zapadła decyzja ws. Ligi Mistrzów w TVP

Do niedawna Liga Mistrzów była transmitowana także w Telewizji Polskiej, jednak w sezonie 2023/2024 TVP straciła sublicencję na transmitowanie tych spotkań. Jak poinformował w poniedziałek dyrektor TVP Jakub Kwiatkowski "Champions League wraca do Telewizji Polskiej!" – napisał w serwisie X (dawniej Twitter).

"Na mocy porozumienia zawartego z Canal+, który w trzech najbliższych sezonach jest wyłącznym dysponentem praw do UCL na terytorium Polski, TVP będzie mogła transmitować wybrane mecze Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2024/25" – dodał.

Dyrektor TVP: Jesteśmy dumni, że możemy dostarczyć darmowy dostęp

Telewizja Polska zamierza transmitować Ligę Mistrzów od pierwszej kolejki fazy ligowej. "W sumie w całym sezonie TVP pokaże 17 meczów Ligi Mistrzów UEFA. Transmisje będą miały miejsce w środowe wieczory o 21:00. Po każdej kolejce w TVP Sport będzie również magazyn skrótów ze wszystkimi bramkami" – poinformował Kwiatkowski.

Chwilę później opublikowano oficjalny komunikat w tej sprawie. – Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy dostarczyć polskim widzom darmowy dostęp do tak prestiżowych rozgrywek, jak Liga Mistrzów UEFA. Jest to znakomite wzbogacenie naszej oferty programowej i zapewnienie niezapomnianych emocji. Cieszymy się zwłaszcza z tego, że nasi widzowie uzyskają możliwość oglądania meczów Ligi Mistrzów UEFA w nowej ekscytującej formule – powiedział Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej.

Nowy format Ligi Mistrzów

W tym sezonie Liga Mistrzów zadebiutuje w nowym formacie ligowym, w którym udział weźmie 36 zespołów. Każda z zakwalifikowanych drużyn rozegra po 8 meczów (po cztery u siebie i na wyjeździe). Nowością jest to, że każdy z nich będzie z innym rywalem. Przeciwnicy zostaną wyłonieni w drodze losowania. Osiem najlepszych zespołów z fazy grupowej awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Pozostałe zespoły pożegnają się z europejskimi pucharami. Od 1/8 finału będzie obowiązywał klasyczny system pucharowy – mecz i rewanż.

Finał Ligi Mistrzów UEFA odbędzie się 31 maja 2025 roku w Monachium.

