Robert Lewandowski na ustach całego świata. Szaleństwo na punkcie Polaka!

Ostatnie tygodnie z pewnością nie były łatwe dla kapitana reprezentacji Polski. Robert Lewandowski w głównej mierze musiał spoglądać na bijący licznik... bez strzelonego gola. Hiszpańskie i katalońskie media szukały za to rozwiązań, kto mógłby zastąpić Polaka na pozycji najbardziej wysuniętego piłkarza Barcy. Tym bardziej że Ferran Torres – bezpośredni konkurent RL9 – również nie był i nie jest w świetnej dyspozycji.

Liga Mistrzów: Robert Lewandowski z dwoma golami. Pobił rekord Lionela Messiego

Przełamaniem okazał się być mecz z Newcastle United. W pierwszym starciu na Wyspach Brytyjskich padł wynik 1:1. Barca w rewanżu rozbiła jednak przeciwnika z Premier League, wygrywając bardzo wysoko, bo aż 7:2.

Dwa trafienia w spotkaniu zanotował Lewandowski, o czym pisaliśmy w osobnym tekście na łamach WPROST.

twitter

Polak zdobył dublet w zaledwie pięć minut w drugiej połowie spotkania. Lewandowski, schodząc z boiska, otrzymał od kibiców na legendarnym Camp Nou, owację na stojąco. To był wymowny obrazek ukazujący, jak ważną postacią dla Barcy jest RL9.

Istotną rolę Lewandowskiego podczas konferencji po meczu podkreślił trener Hansi Flick. Wprost przyznał, że niektórzy wskazywali, że Polak być może już się skończył, a jednak nic z tych rzeczy.

– Wciąż jest jednym z najlepszych piłkarzy i napastników na świecie – skwitował z zadowoleniem niemiecki trener.

twitter

Co ciekawe Lewandowski, strzelając dwa gole Newcastle, stał się samodzielnym rekordzistą w dziejach LM. O czym dokładnie mowa? Polak wpakował piłkę do siatki 41. różnym drużynom w tych najbardziej elitarnych rozgrywkach na Starym Kontynencie.

Polak odebrał ten rekord Leo Messiemu, więc to najlepiej pokazuje, o jakiej skali wyniku mowa. Zresztą, wystarczy spojrzeć na media społecznościowe, gdzie komplementów pod adresem mającego już 37 lat napastnika, jest mnóstwo.

Szaleństwo za RL9 – jak za starych, dobrych czasów!

twitter

Warto przypomnieć, że Lewandowski w Lidze Mistrzów zdobył już 109 goli i jest trzecim najlepszym strzelcem w dziejach rozgrywek – za drugim w dziejach Leo Messim (129) oraz liderującym Cristiano Ronaldo (141). Warto jednak zaznaczyć, że Argentyńczyk rozegrał w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych UEFA 163, a Portugalczyk aż 187 meczów. Dla porównania RL9 w Champions League zagrał 141 razy. Ta statystyka dodatkowo pokazuje, o jakiej skali skuteczności w przypadku Polaka mowa.

Lewandowski wygrał rozgrywki LM w sezonie 2019/20 w barwach Bayernu Monachium. W poprzednim sezonie razem z Barceloną dotarł do półfinału, gdzie lepszy w dwumeczu okazał się mediolański Inter.

