Kuriozalna sytuacja przed meczem Polaków na siatkarskich MŚ. W roli głównej jeden z trenerów

Mecze fazy grupowej mistrzostw świata z udziałem reprezentacji Polski odbywają się w Katowicach, a bilety na spotkania szybko się wyprzedały. Część wejściówek można jednak zakupić przed halą, gdzie przed starciem z Bułgarią pojawiło się wiele osób poszukujących biletu. To właśnie wówczas doszło do kuriozalnej sytuacji opisywanej przez Sport.pl.

Kuriozalna sytuacja przed meczem Polaków

Jak donosi wspomniany portal, na pierwszy mecz czempionatu z udziałem Biało-Czerwonych przyjechał Andrea Gardini, czyli były trener Jastrzębskiego Węgla. Włoch został przed wejściem do Spodka „zaczepiony” przez jednego z kibiców, który omyłkowo wziął go za osobę sprzedającą wejściówki. – Wytłumaczyłem mu szybko, że nie sprzedaję biletów. Sam wchodzę do hali nawet nie na wejściówkę, a odbiorę akredytację – tłumaczył później szkoleniowiec.

Niewykluczone, że w kolejnych dniach przed polskimi halami będzie pojawiało się coraz więcej osób zainteresowanych kupnem biletu. Podopieczni Nikoli Grbicia już w niedzielę 28 sierpnia rozegrają drugie grupowe starcie, kiedy to powalczą o punkty z Meksykiem. Dwa dni później obrońcy tytułu zmierzą się z Amerykanami, a w przypadku awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata po kilkudniowej przerwie czeka ich starcie w ramach 1/8 finału.

Harmonogram meczów MŚ rozgrywanych w Polsce

Grupa C – Katowice:

28.08.2022 – 17:30/20:30 Stany Zjednoczone – Bułgaria / Polska – Meksyk

30.08.2022 – 17:30/20:30 Meksyk – Bułgaria / Polska – Stany Zjednoczone

Grupa A – Katowice:

29.08.2022 – 17:30/20:30 Serbia – Portoryko / Ukraina – Tunezja

31.08.2022 – 17:30/20:30 Serbia – Tunezja / Ukraina – Portoryko

Faza pucharowa – Gliwice:

4.09.2022 – 1/8 finału

6.09.2022 – 1/8 finału

8.09.2022 – 1/4 finału

Faza finałowa – Katowice:

10.09.2022 – półfinały

11.09.2022 – mecz o brązowy medal oraz finał

Czytaj też:

Kamil Semeniuk swoją wypowiedzią wywołał burzę. Kibice nie zostawili na nim suchej nitki