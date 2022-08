Polacy z przytupem rozpoczęli mistrzostwa świata. Bułgaria ograna w trzech setach

Mecz Polaków z Bułgarami rozpoczął się o godz. 20:30. Poniżej zamieszczamy relację tekstową z tego spotkania.

Dziękuję za uwagę! W pierwszym meczu mistrzostw świata Polacy w trzech setach ograli Bułgarię. Kolejny mecz już w niedzielę, kiedy to Biało-Czerwoni zmierzą się z Meksykiem! 25:20 Bieniek kończy ze środka! 24:20 Semeniuk nie trafia z zagrywki. 24:19 Bieniek kończy ze środka. Mamy piłki meczowe! 23:19 Kurek serwuje w siatkę. 23:18 Kurek ponad blokiem, świetny atak kapitana Polaków! Trener Bułgarów poprosił o czas. 22:18 As serwisowy Bieńka! 21:18 Teraz Asparuchow myli się z zagrywki. 20:18 Asparuchow trafia w boisko. 20:17 Sokołow w siatkę. 19:17 Potrójny blok Polaków nie poradził sobie z atakiem Asparuchowa. 19:16 Semeniuk kończy z lewej strony. 18:16 Świetny atak Śliwki po skosie. 17:16 Kaczmarek serwuje w siatkę. 17:15 Kochanowski zatrzymuje rywala blokiem! 16:15 Dobra kiwka Śliwki. Czas dla Nikoli Grbicia. 15:15 Iwanow zaserwował asa. 15:14 Autowy blok Polaków. 15:13 Sokołow skutecznie z lewego skrzydła. 15:12 Kaczmarek punktuje! Podwójna zmiana w naszym zespole. Wchodzą Kaczmarek i Łomacz. 14:12 Kurek zatrzymany blokiem. 14:11 Asparuchow skończył akcję Bułgarów. 14:10 I czwarty! Semeniuk z kolejnym asem! 13:10 Kapitalny Semeniuk! Trzeci as z rzędu! Trener Bułgarów poprosił o czas. 12:10 I kolejny as serwisowy Semeniuka! 11:10 As serwisowy Semeniuka! 10:10 Bieniek atakuje z krótkiej. Nikola Grbić poprosił o czas. 9:10 Kurek zatrzymany blokiem. 9:9 Bułgarzy wyrównują po ataku Nikołowa. 9:8 Gocew z asem serwisowym. Faktycznie, nasz przyjmujący przestrzelił. Punkt słusznie przyznany Bułgarom. 9:7 Semeniuk nie trafił. Polacy proszą o challenge. 9:6 Gocew kończy z pierwszego tempa. 9:5 Kurek sprytnie kończy z niełatwej piłki. 8:5 Sokołow obił blok Polaków. 8:4 Semeniuk kiwnął przy siatce. 7:4 Asparuchow kończy ze lewego skrzydła. 7:3 Semeniuk kończy z piłki przechodzącej na stronę Polaków. 6:3 Grozdanow psuje zagrywkę. 5:3 Grozdanow kończy z przesuniętej krótkiej. 5:2 Teraz Nikołow przestrzelił zagrywkę. 4:2 Nikołow punktuje na pojedynczym bloku. 4:1 Bieniek mocno, rywale nie byli w stanie obronić tego ataku. 3:1 Atak z krótkiej i punkt dla Bułgarów. 3:0 Semeniuk kończy z drugiej linii kontrę Polaków. 2:0 Blok Bieńka i Śliwki! 1:0 Kurek kończy precyzyjnym atakiem przy linii. Zaczynamy trzecią partię! 25:20 Sokołow przestrzelił. Drugi set dla Polaków! 24:20 Łomacz wyłożył do Kochanowskiego, ten kończy ze środka. Piłka setowa! 23:20 Kochanowski wpadł w siatkę. 23:19 Bieniek kończy ze środka. 22:19 Asparuchow obił ręce Kaczmarka. 22:18 Dobry atak Semeniuka z niełatwej piłki. 21:18 Kurek zatrzymany blokiem. Trener Bułgarów poprosił o czas. 21:17 As serwisowy Kurka! Zmiana zadaniowa w naszej drużynie. Kaczmarek zmienia Janusza. 20:17 Czawdarow serwuje w aut. 19:17 Bułgarzy mieli teraz więcej szczęścia, piłka przechodzi na drugą stronę. 19:16 Semeniuk celnie ze środka. 18:16 Nikołow poradził sobie z pojedynczym blokiem. 18:15 Śliwka po skosie i po bloku. 17:15 Janusz mocno z zagrywki, ale niecelnie. 17:14 Świetny atak Śliwki po skosie. 16:14 Punkt dla Bułgarów. 16:13 Dobry blok Polaków! 15:13 Rywale też psują zagrywkę. 14:13 Teraz Semeniuk w aut. 14:12 As serwisowy Semeniuka! Nie było bloku, punkt dla Polaków. 13:12 Atanasow w aut. Bułgarzy proszą o challenge. 12:12 Sokołow atakuje w aut. 12:11 Sokołow zepsuł zagrywkę. Nikola Grbić poprosił o przerwę. 10:12 Niecelny atak Kurka. 10:11 Znowu punktują rywale. 10:10 As serwisowy Sokołowa. 10:9 Dobry atak Sokołowa. 10:8 As serwisowy Kurka! 9:8 Grozdanow serwuje w siatkę. 8:8 Teraz punktuje Atanasow. 8:7 Dobra kiwka Grozdanowa. 8:6 Świetny atak Kochanowskiego z sytuacyjnej piłki. 7:6 Semeniuk huknął nie do obrony. 6:6 Sokołow znowu punktuje, tym razem z lewej strony. 6:5 Sprytny atak Śliwki. 5:5 Teraz kończy Sokołow. 5:4 Blok Kurka na Nikołowie! 4:4 Śliwka kończy mocnym atakiem. 3:4 Kurek zatrzymany blokiem, Zatorski nie był w stanie wyasekurować kolegi. 3:3 Niecelna kiwka Śliwki. 3:2 Sokołow obił piłkę o blok. 3:1 As serwisowy Bieńka! 2:1 Kurek kończy długą wymianę. 1:1 Semeniuk przestrzelił zagrywkę. 1:0 Kurek kończy akcję Polaków. Zaczynamy drugą partię! 25:12 Nikołow też psuje zagrywkę i wygrywamy pierwszego seta! 24:12 Kochanowski serwuje w siatkę. 24:11 Świetnie Kochanowski ze środka i mamy piłkę setową! 23:11 Autowy blok Polaków. Nie było bloku Kochanowskiego, punkt dla Polaków! Bułgarzy sprawdzają tę akcję. Rywale poprosili o challenge. 23:10 Sokołow nie trafił po skosie. 22:10 A teraz Śliwka punktuje zagrywką. 21:10 Świetny atak Śliwki po skosie. 20:10 Nieporozumienie w polskim zespole, punkt dla rywali. 20:9 Dobry atak Sokołowa. 20:8 Długa wymiana zakończona efektownym atakiem Semeniuka z drugiej linii. 19:8 Tym razem blokują Kochanowski i Śliwka! 18:8 Doskonały blok Kurka i Kochanowskiego. 17:8 Atanasow zaserwował w... trybuny. 16:8 Śliwka zatrzymany przez Bułgarów. Trener Bułgarów ponownie poprosił o czas. 16:7 As serwisowy Bieńka! Challenge rozstrzygnięty na korzyść Polaków. 15:7 Polacy blokują, ale rywale proszą o challenge. 14:7 Tym razem Kurek skutecznie wykończył akcję. 13:7 Kurek zatrzymany przez Gocewa. 13:6 Bułgar też zepsuł zagrywkę. 12:6 Tym razem kapitan Biało-Czerwonych przestrzelił. 12:5 As serwisowy Kurka! 11:5 Świetna kontra Polaków, z lewego skrzydła kończy Semeniuk. Trener rywali poprosił o czas. 10:5 Kurek świetnie zaserwował, piłka przeszła na naszą stronę i akcję wykończył Semeniuk. 9:5 Semeniuk kiwnął przy siatce. 8:5 Kochanowski zepsuł zagrywkę. 8:4 Pierwszy atak Kurka w tym meczu i pierwszy punkt naszego kapitana. 7:4 Atanasow z drugiej linii i punkt dla Bułgarów. 7:3 Kochanowski ponownie punktuje ze środka. 6:3 Teraz Nikołow odpłacił się celnym atakiem ze środka. 6:2 Nikołow nie przyjął zagrywki Janusza! 5:2 Kochanowski dobrze atakuje ze środka. 4:2 Rywale atakują po bloku. 4:1 Śliwka huknął z lewego skrzydła i kolejny punkt dla Polski. 3:1 Semeniuk celnie z drugiej linii. 2:1 Teraz Bułgarzy zdołali przechytrzyć polski blok. 2:0 I kolejny blok Bieńka! Wcześniej świetna zagrywka Semeniuka. 1:0 Świetny blok Bieńka na środku! Zaczynamy! Jako pierwsi serwują Polacy. 20:30 Prezes FIVB właśnie oficjalnie otworzył tegoroczne MŚ! 20:27 Już za kilka minut początek spotkania! 20:25 A teraz Mazurek Dąbrowskiego! 20:24 Siatkarze są już na parkiecie, czas na hymn Bułgarii! 20:22 Teraz na boisku pojawili się tancerze, którzy przedstawiają uczestników tegorocznych mistrzostw świata. 20:20 Już za chwilę na parkiecie pojawią się zawodnicy obu drużyn. Zanim to nastąpi, czeka nas krótki występ artystów. 20:19 Nikola Grbić nie eksperymentuje ze składem. Mecz z Bułgarią rozpoczną: Bartosz Kurek, Marcin Janusz, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski i Paweł Zatorski. 20:16 W równolegle rozgrywanym meczu zagra drugi współgospodarz mistrzostw świata, czyli Słowenia. Wicemistrzowie Europy powalczą o punkty z Kamerunem. 20:12 Przypomnijmy, Polska mierzyła się z Bułgarią w ramach tegorocznej Ligi Narodów. Wówczas górą byli Biało-Czerwoni, którzy wygrali 3:0. 20:06 W Katowicach pojawiło się już wielu polskich kibiców:



twitter.com 20:00 Początek pierwszego meczu Polaków na mistrzostwach świata już za pół godziny! 19:55 Tak wyglądała podróż polskich siatkarzy do hali w Katowicach:



twitter.com 19:48 Mecz Polski z Bułgarią rozpocznie się już za niespełna godzinę, bo o godz. 20:30. 19:27 Przypominamy historię Mateusza Miki, który był objawieniem mistrzostw świata w 2014 roku:



Siatkarski świat leżał u jego stóp. Szczere wyznanie mistrza świata, który wygryzł Bartosza Kurka z reprezentacji 19:13 Tutaj podsumowanie meczu Stanów Zjednoczonych z Meksykiem:



Bez niespodzianki w meczu grupowych rywali Polaków. Starcie USA – Meksyk skończyło się po trzech setach 18:55 Koniec meczu naszych grupowych rywali. Amerykanie pewnie ograli Meksykanów 3:0.

Polacy, którzy podczas tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce będą bronili tytułu wywalczonego w 2014 i 2018 roku, trafili do grupy C. Rywalami Biało-Czerwonych w walce o 1/8 finału są Amerykanie, Bułgarzy i Meksykanie, a podopieczni Nikoli Grbicia są poważnymi kandydatami do awansu do fazy pucharowej czempionatu.

By zagwarantować sobie bezpośrednią przepustkę do grona 16 najlepszych drużyn imprezy, nasi reprezentanci muszą zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc w grupie. Biorąc pod uwagę, jak wymagającymi rywalami są Amerykanie, obrońcy tytułu nie mogą pozwolić sobie na potknięcia w pozostałych spotkaniach.

W pierwszym meczu turnieju Biało-Czerwoni zagrali z Bułgarią, z którą grali podczas tegorocznej Ligi Narodów. W spotkaniu rozgrywanym w Ottawie górą byli Polacy, którzy pewnie wygrali w trzech setach. Każdy inny scenariusz niż powtórzenie tego wyniku byłby niespodzianką. Podopieczni Nikoli Grbicia nie mieli jednak problemów z potwierdzeniem swojej siatkarskiej wyższości i pewnie ograli rywali.

Kadra reprezentacji Polski na MŚ

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

Grupy na mistrzostwach świata

Grupa A: Ukraina, Serbia, Tunezja, Portoryko

Grupa B: Brazylia, Japonia, Kuba, Katar

Grupa C: Polska, Stany Zjednoczone, Meksyk, Bułgaria

Grupa D: Francja, Słowenia, Niemcy, Kamerun

Grupa E: Włochy, Kanada, Turcja, Chiny

Grupa F: Argentyna, Iran, Holandia, Egipt

Czytaj też:

Siatkarskie mistrzostwa świata w liczbach. Jeden debiutant, dwóch dominatorów