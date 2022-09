Zamieszanie wokół reprezentanta Polski na MŚ. Wymowne słowa eksperta

Polacy w ostatnim meczu fazy grupowej trwających mistrzostw świata mierzyli się ze Stanami Zjednoczonymi. Biało-Czerwoni przegrali pierwszego seta, ale ostatecznie pokonali Amerykanów 3:1. To był dobry mecz polskich siatkarzy, szczególnie, że grali z wymagającym rywalem. Nie wszyscy podopieczni Nikoli Grbicia jednak mogą zaliczyć ten występ do udanych. Zawiódł przede wszystkim Aleksander Śliwka.

Mistrzostwa świata 2022 w siatkówce. Ekspert reaguje na burzę wokół Aleksandra Śliwki

W trakcie spotkania przyjmujący został zmieniony przez Tomasza Fornala, który po raz kolejny udowodnił, że jest w wysokiej dyspozycji. Dziennikarze oraz eksperci zaczęli więc się zastanawiać, czy zawodnik Jastrzębskiego Węgla otrzyma wreszcie szansę gry w wyjściowej szóstce. Dyskusja trwa, ale wydaje się, że serbski selekcjoner naszej kadry ma plan, którego zamierza się trzymać.

Podobnego zdania jest Jakub Bednaruk. Były szkoleniowiec reprezentacji Polski juniorów, który doskonale zna Aleksandra Śliwkę, dostrzega konsekwencję ze strony Nikoli Grbicia. Ponadto zdradził, że nie będzie zdziwiony, jeśli do końca turnieju to jego były podopieczny będzie rozpoczynać mecze, a w ich trakcie na parkiecie pojawiać się będzie Tomasz Fornal.

– W tej chwili faktycznie Fornal wygląda na boisku lepiej od Śliwki i wydaje się, że daje zespołowi więcej. Z drugiej strony, drużyna jest najważniejsza i tak długo, jak nasz zespół pokonuje kolejnych rywali, tak długo nie ma sensu się oburzać i domagać zmiany systemu – powiedział, cytowany przez WP SportoweFakty.

Obecny ekspert Polsatu Sport odniósł się także do opinii mówiących o tym, że odsunięcie w tym momencie Aleksandra Śliwki od pierwszego składu mogłoby źle wpłynąć nie tylko na zawodnika, ale i na zespół. Jakub Bednaruk nie gryzł się w język, dosadnie dając do zrozumienia, co myśli o takich doniesieniach. – Nie traktujmy Olka jak 12-letniego chłopca, który po odstawieniu na ławkę może się spalić czy obrazić. To kawał zawodnika i twardy facet, który wie, o co chodzi w sporcie. Pracowałem z nim w reprezentacji juniorów i wiem, że jest bardzo ambitny i zawsze chce być najlepszy – dodał.

MŚ 2022 w siatkówce. Nikola Grbić broni Aleksandra Śliwkę

Ekspert przekonywał, że nie warto jeszcze skreślać zawodnika, bo być może ten w dalszej fazie mistrzostw świata okaże się bohaterem Polaków. 27-latka na łamach „Przeglądu Sportowego” bronił również Nikola Grbić. – On ma wiele umiejętności, których się nie widzi. Jest bardzo ważnym zawodnikiem w tym zespole. Możliwe, że tego nie da się dostrzec na boisku lub w statystykach, ale dla mnie to najważniejszy gracz, jeśli chodzi o zachowanie balansu w drużynie – powiedział Serb.

