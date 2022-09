Reprezentant Polski zaprosił Dodę na mecz MŚ w siatkówce. Przy okazji pozwolił sobie na mały żart

Tomasz Fornal znalazł się w gronie 14 zawodników powołanych przez Nikolę Grbiica na tegoroczne mistrzostwa świata, a za okazane mu zaufanie odpłaca się dobrą grą. Przyjmujący wprawdzie ma problem z wywalczeniem miejsca w podstawowym składzie, ale podczas turnieju dawał wartościowe zmiany i potwierdzał, że nie odstaje poziomem od Aleksandra Śliwki, który regularnie wybiega na parkiet w pierwszej szóstce.

Tomasz Fornal zaprosił Dodę na mecz

Gracz Jastrzębskiego Węgla bez wątpienia jest też jednym z najbardziej rozpoznawalnych Biało-Czerwonych. Jego profil na Instagramie śledzi 110 tys. użytkowników, a swego czasu głośno było o fance, która na towarzyski mecz z Argentyną przyniosła transparent z hasłem „Fornal, mogę się przytulić?”. Przyjmujący ma najwyraźniej swoje wierne kibicki, które zawodnik z pewnością ucieszył wyznaniem, że prowadzi życie singla.

To właśnie o brak partnerki postanowił żartobliwie zapytać Paweł Pyziak z Interii podczas wywiadu przeprowadzonego z Fonalem przed ćwierćfinałowym meczem z USA. Siatkarz w odpowiedzi również zażartował, odnosząc się do programu „Doda. 12 kroków do miłości”, w którym popularna piosenkarka poszukuje partnera. – Może wezmę w nim udział? – zapytał, jednocześnie się śmiejąc.

Prowadzący kontynuując ten wątek zapytał kadrowicza, czy chciałby zadzwonić do Doroty Rabczewskiej. – Nie, ale zapraszam na mecz, jeśli będzie oglądać – stwierdził Fornal. Przypomnijmy, mecz Polaków z Amerykanami już w czwartek 8 września o godz. 21, a stawką spotkania będzie awans do półfinału siatkarskich mistrzostw świata.

