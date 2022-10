FIFA ostrzega. Reprezentacja może zostać wykluczona z mundialu w Katarze

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w Katarze. Reprezentacja Polski zmierzy się z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską w grupie C.

W ostatnim czasie pojawiły się naciski, by FIFA wykluczyła Iran ze zbliżającego się mundialu. Do wyrzucenia reprezentacji tego kraju z MŚ wezwała organizacja praw człowieka – Rights Open Stadiums. Ma to związek ze śmiercią młodej Kurdyjki, która zginęła po aresztowaniu przez policję. Przyczyną zatrzymania miało być nieodpowiednie nakrycie głowy, które niedostatecznie zasłaniało jej włosy. Po tej sytuacji w kraju wybuchły protesty.

Kilka dni temu przedstawiciele Szachtara Donieck również wypowiedzieli się na temat wykluczenia Iranu z udziału na mundialu w Katarze. W tej sprawie chodzi jednak o to, że kraj wspiera reżim Władimira Putina, który miał zakupić stamtąd drony i rakiety używane w atakach na ukraińskie miasta. Siergiej Palkin, prezes Szachtara Donieck zachęcił wszystkich do przyłączenia się do presji na FIFA.

FIFA może wykluczyć Tunezję z mundialu w Katarze

Jak się dowiadujemy FIFA może wykluczyć inną reprezentację. Przedstawiciele międzynarodowej federacji ostrzegli o takiej możliwości Tunezję, której rząd – według ustaleń BBC – ma ingerować w sprawy piłkarskiej federacji.

„Federacje należące do FIFA muszą być wolne od ingerencji prawnych i politycznych” – miała poinformować FIFA, cytowana przez BBC. Ostrzeżenie pojawiło się po wielokrotnych komentarzach tunezyjskiego ministra ds. młodzieży i sportu, Kamela Deguiche, o możliwości „rozwiązania narodowej federacji”.

FIFA wysłała pismo przypominające

BBC ustaliło, że FIFA uznała tę wypowiedź za próbę wtrącenia się w funkcjonowanie krajowej federacji piłkarskiej (FTF) i poprosiła ją o wyjaśnienia dotyczące prób ingerencji w jej wewnętrzne sprawy oraz gróźb rozwiązania jej biura. Ponadto FIFA wysłała pismo, w którym przypomnieli, że każdy związek narodowy powinien być niezależny od osób trzecich, a niestosowanie się do tych zasad Światowej Federacji Piłkarskiej może skutkować wykluczeniem z rozgrywek.

Brytyjscy dziennikarze informują również, iż tamtejszy związek piłkarski musi jak najszybciej rozwiązać tę sprawę z FIFĄ, bo konsekwencjami może być wykluczenie z listopadowego mundialu. Przypomnijmy, Tunezja zmierzy się w grupie D z Francją, Danią i Australią.

