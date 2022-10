Szymon Marciniak o niepodyktowanym karnym w meczu Barcelona – Bayern. „Sytuacja była kontrowersyjna”

Międzynarodowy sędzia Szymon Marciniak był gościem czwartkowej popołudniowej rozmowy w RMF FM. Polak zdradził, że on, wraz ze swoim sztabem poleci do Kataru już 8 listopada, czyli na 12 dni przed mundialem.

Szymon Marciniak: Piłkarze będą mogli pytać o wszystko

Arbiter poinformował, że sędziowie lecą na Bliski Wschód wcześniej niż piłkarze, by komisja sędziowska mogła ich zobaczyć na żywo i wtedy zdecydować, do którego meczu ich przydzielić. – Przekażą nam wszystkie klipy, na których my będziemy się szkolili po to, żeby zobaczyli jak będą działali sędziowie w danych sytuacjach – przyznał.

Polski sędzia zapewnił również, że piłkarze zostaną poinformowani o wszystkich przepisach i ewentualnych zmianach w odgwizdywaniu przewinień. Marciniak powiedział także, że po przyjeździe reprezentacji Polski do Kataru FIFA wyśle instruktorów, którzy pokażą zawodnikom te same klipy, na których szkolili się sędziowie. – Będzie to zrobione po to, żeby zobaczyli jak będą działali sędziowie w danych sytuacjach. Tych informacji będzie bardzo dużo – stwierdził, dodając, że zawodnicy będą mogli pytać o wszystko.

Kontrowersje w meczu Barcelona – Bayern. Marciniak: To by bardziej nie karny

Odchodząc od tematu mundialu Szymon Marciniak został też zapytany o sytuację z meczu FC Barcelona – Bayern Monachium, kiedy sędzia najpierw podyktował rzut karny dla FC Barcelony, ale po konsultacji z VAR zdecydował się anulować tę decyzję. Zdaniem polskiego arbitra sytuacja była kontrowersyjna, ale karny z reguły jest wtedy, kiedy go odgwiżdże sędzia.

Z boiska mogło to wyglądać na rzut karny, ale w kamerach jest inaczej, one pokazują inne światło. Według mnie to był bardziej nie karny, niż karny – zakończył.

Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkanie na Mundialu w Katarze rozegra 22 listopada o godz. 17:00. Będzie to mecz z Meksykiem. Cztery dni później o godz. 14:00 Biało-Czerwoni zmierzą się z Arabią Saudyjską, a na zakończenie fazy grupowej 30 listopada o godz. 20:00 podejmą Argentynę.

