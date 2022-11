Kolejny reprezentant Polski może opuścić mundial. Nabawił się urazu

Od kilku dni świat obiegają informacje o kolejnych oficjalnie ogłoszonych kadrach reprezentantów swoich krajów na mundialu w Katarze. Decyzje niektórych nacji musiały zostać przedłużone głównie ze względu na niejasną sytuację kadrową. Wielu piłkarzy trapią kontuzje, przez które ich występ na mistrzostwach jest niemal niemożliwy. Czesław Michniewicz ma już tylko dobę na dokonanie ostatecznych wyborów, choć także on musi śledzić informacje dotyczące zdrowia swoich piłkarzy. Pech dosięgnął także jednego z bramkarzy.

Bramkarz reprezentacji Polski zmaga się z urazem

Piłkarze rozgrywają ostatnie mecze ligowe przed wyjazdem na mundial. Wczoraj sensacją stała się czerwona kartka dla Roberta Lewandowskiego, ale też bramka i jednocześnie kontuzja Arkadiusza Recy. Piłkarz Spezii może przez to opuścić mistrzostwa świata w Katarze.

Identyczna sytuacja i to w tej samej drużynie spotkała innego z naszych reprezentantów, Bartłomieja Drągowskiego. Jak donoszą włoskie media, Polak doznał kontuzji pleców na przedmeczowej rozgrzewce. Nie podano jednak, co dokładnie dolega bramkarzowi, jednak ponoć nie jest to uraz, który przesądzi o jego wyjeździe na mundial.

Polacy kończą zmagania ligowe przed mundialem

Czesław Michniewicz może z optymizmem patrzeć na przygotowanie naszych reprezentantów. We wczorajszym meczu Napoli bramkę zdobył Piotr Zieliński, czym podkreślił doskonałą formę. W lidze holenderskiej bardzo dobrze spisuje się Sebastian Szymański, a Wojciech Szczęsny wraca do optymalnej dyspozycji.

Niewiadomą jest formacja obronna. Kamil Glik ostatni mecz rozegrał na początku października, a Jan Bednarek jest rezerwowym Aston Villi i większość spotkań przesiaduje na ławce rezerwowych. Wydaje się, że najlepiej przygotowanym defensorem na mundial będzie Jakub Kiwior.

