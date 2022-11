Duży pech reprezentanta Polski. Przez kontuzję może nie pojechać na mundial

W kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze znajdzie się 26 zawodników, w tym prawdopodobnie dwóch lewych wahadłowych. „Pewniakiem” do wyjazdu na mundial jest Nicola Zalewski, który zbiera wysokie noty za występy w Romie. Jak podaje Sport.pl, Czesław Michniewicz prawdopodobnie rozważał także postawienie na kogoś z trójki: Michał Karbownik, Tymoteusz Puchacz i Arkadiusz Reca, a największe szanse ma pierwszy z wymienionych.

Arkadiusz Reca kontuzjowany

Z doniesień Tomasza Włodarczyka wynika, że o wyjeździe na mistrzostwa może zapomnieć Reca. Defensor Spezii Calcio wystąpił we wtorkowym meczu z Udinese i chociaż w 33. minucie spotkania wpisał się na listę strzelców, to nie będzie dobrze wspominał tego starcia. Na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry 27-latek z grymasem bólu opuścił boisko. „Arkadiusz Reca doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. Będzie miał jeszcze badania, ale wygląda na to, że znów duży pech” – przekazał Włodarczyk.

Jeśli doniesienia dziennikarza Meczyki.pl potwierdzą się, Recę czeka kilkutygodniowa przerwa. Biorąc pod uwagę fakt, że selekcjoner Biało-Czerwonych już 10 listopada musi podać ostateczną kadrę na mundial, a pierwszy mecz Polaków w Katarze zaplanowano na 22 listopada, wydaje się mało prawdopodobne, by zawodnik Spezii Calcio pojechał na turniej.

Reca może mówić o dużym pechu, ponieważ jeszcze we wrześniu Michniewicz chciał dać mu szansę występu na lewym wahadle, ale ostatecznie 27-latek nie zagrał w meczach Ligi Narodów z powodu kontuzji. Po wyleczeniu urazu defensor wrócił do dobrej dyspozycji, a w starciu z Milanem popisał się asystą.

