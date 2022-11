Wicemistrzowie świata ogłosili kadrę na mundial w Katarze. Głośne nazwiska

Reprezentacja Chorwacji była rewelacją mistrzostw świata w Rosji w 2018 roku. Jeszcze w eliminacjach do tamtejszego mundialu zajęli drugie miejsce w grupie, zwyciężając sześć spotkań, dwa remisując i tyle samo razy kapitulując. Piłkarze Zlatko Dalicia nie byli stawiani w gronie faworytów do ostatecznego triumfu, a jednak zdołali dojść aż do finału, gdzie zostali pokonani przez rewelacyjnych francuzów 2:4. Kapitan drużyny, Luka Modrić został uznany za najlepszego piłkarza mundialu, a kilka miesięcy później odebrał Złotą Piłkę. Cztery lata od tych wydarzeń Chorwaci chcą powtórki z rozrywki.

Kadra reprezentacji Chorwacji na mistrzostwa świata w Katarze

Selekcjoner Zlatko Dalić nie miał większych problemów z doborem piłkarzy, którzy wylecą do Kataru. Wśród nich znalazło się m.in. czterech zawodników Serie A, trzech z La Liga, ale też zawodnicy z ligi chorwackiej. Nie zabrakło futbolistów regularnie występujących w Lidze Mistrzów.

Bramkarze: Livaković, Ivusić, Grbić.

Obrońcy: Vida, Lovren, Barisić, Juranović, Gvardiol, Sosa, Stanisić, Erlić, Sutalo.

Pomocnicy: Modrić, Kovacić, Brozović, Pasalić, Vlasić, Maier, Jakić, Susić.

Napastnicy: Perisić, Kramarić, Petković, Orsić, Budimir, Livaja.

Kiedy pierwsze mecze mistrzostw świata w Katarze?

Mistrzostwa świata w Katarze zostaną zainaugurowane w niedzielę, 20 listopada o godz. 17.00. Gospodarze zagrają z reprezentacją Ekwadoru. Następnego dnia o godz. 11.00 Anglia zagra z Iranem, a trzy godziny później Senegal z Holandią. O 20.00 USA podejmie Walię.

Reprezentacja Polski zagra pierwsze spotkanie z Meksykiem we wtorek, 22 listopada o 17.00. Ich grupowi rywale, czyli Argentyna i Arabia Saudyjska rozegrają swój mecz tego samego dnia o 11.00.

