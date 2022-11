Mistrzostwa świata w Katarze. Tak prezentuje się tabela grup A i B po pierwszej kolejce

Mundial w Katarze rozpoczął się w niedzielę 20 listopada. W meczu otwarcia tradycyjnie zagrali gospodarze występujący w grupie A, którzy podjęli reprezentację Ekwadoru. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego w roli nieznacznego faworyta upatrywano drużynę z Ameryki Południowej, która zna smak gry na mundialu i tak też się stało. Ekwadorczycy wygrali 2:0, a gospodarze nie pokazali się z dobrej strony.

W poniedziałek 21 listopada rozegrano kolejne spotkania mistrzostw świata 2022. Drugi mecz grupy A rozegrały Senegal i Holandia o godz. 17:00 polskiego czasu. To starcie od początku było bardzo wyrównane. Do 84. minuty to Afrykanie stworzyli sobie więcej sytuacji, choć to Oranje mieli przewagę posiadania piłki.

Dopiero w końcówce indywidualności zadecydowały, że to jednak Europejczycy triumfowali w tym meczu. Najpierw Frenkie de Jong dośrodkował do Cody'ego Gakpo, który uprzedził interweniującego Edouarda Mendy'ego i głową wpakował piłkę do siatki. Wynik tego spotkania ustalił Klaassen, który wostatniej minucie doliczonego czasu grywykorzystał kontrę i trafił na 2:0.

Najbliższe spotkania w grupie A

Po pierwszej kolejce w grupie prowadzą Ekwador i Holandia, które mają tyle samo punktów i taki sam bilans bramkowy. Co prawda po pierwszym meczu Senegal i Katar są bez "oczek", ale w tej grupie jeszcze wszystko może się zdarzyć.

Kolejne mecze w grupie A rozegrane zostaną 25 listopada. Katarczycy zagrają przeciwko Senegalowi, a Holendrzy zmierzą się z Ekwadorem.

Mistrzostwa świata 2022. Tabela grupy A:

Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB Ekwador 3 1 1 0 0 2 0 +2 Holandia 3 1 1 0 0 2 0 +2 Katar 0 1 0 0 1 0 2 -2 Senegal 0 1 0 0 1 0 2 -2

Wyniki w grupie B

W grupie B występują reprezentacje Anglii, Iranu, Stanów Zjednoczonych i Walii. Jako pierwsi swój mecz rozegrali Synowie Albionu, którzy stanęli naprzeciwko Irańczykom. Mecz był bardzo jednostronny i padło w nim aż osiem bramek. Brytyjczycy potwierdzili swoją klasę i aspiracje do końcowego triumfu wygrywając 6:2.

W drugim spotkaniu grupy B stanęły naprzeciwko siebie USA i Walia. W pierwszej połowie to Jankesi dominowali, byli bardziej agresywni i dążyli do strzelania bramek, a z kolei Walijczycy oddali inicjatywę i wyglądali, jakby nie mieli pomysłu na grę. W pierwszej połowie padł tylko jeden gol, co było najniższym wymiarem kary dla Garetha Bale i spółki. Z kolei w drugiej połowie Wyspiarze wyszli na ten mecz odmienieni. Zaczęli stwarzać coraz więcej okazji i wykorzystywali fakt, że Amerykanie są zmęczeni po pierwszej połowie. Wyrównanie padło dopiero w 80. minucie po golu Bale z rzutu karnego.

Nadchodzące spotkania w grupie B

Po pierwszej kolejce w grupie B tylko Anglicy mają 3 punkty z bilansem +4 i są już jedną nogą w fazie play-off. Po jednym oczku mają Walijczycy i USA, co oznacza, że kwestia ich awansu rozstrzygnie się w kolejnych meczach. Czwarta w grupie jest reprezentacja Iranu, która dotychczas nie zdobyła punktów i ma ujemny bilans bramkowy (-4).

Najbliższe spotkania w grupie B rozegrane zostaną 25 listopada. Walijczycy podejmą Iran, a Anglicy zmierzą się z Amerykanami.

Mundial w Katarze. Tabela grupy B

Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB Anglia 3 1 1 0 0 6 2 +4 Stany Zjednoczone 1 1 0 1 0 1 1 0 Walia 1 1 0 1 0 1 1 0 Iran 0 1 0 0 1 2 6 -4

