Katar 2022. Sytuacja w tabelach mundialu po dwóch kolejkach

We wtorek 29 listopada rozpoczęła się ostatnia kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Katar 2022. O awans do drabinki pucharowej walczyły 32 zespoły, jednak tylko 16 będzie cieszyć się z przywileju dalszej gry. Wśród zespołów, które wciąż mają szansę, znalazła się reprezentacja Polski. Biało-czerwonych czeka jednak trudne zadanie. Na ich drodze w ostatnim starciu grupowym staniem bowiem Argentyna, a skomplikowana sytuacja punktowa każe patrzeć też na rezultat z meczu Meksyk – Arabia Saudyjska.

Katar 2022. Trzy drużyny już awansowały z grup

Jako pierwsza awans do dalszej fazy turnieju wywalczyła drużyna narodowa Francji. Podopieczni Didiera Deschampsa dokonali tego już w sobotę 26 listopada, wygrywając z Danią 2:1. Wcześniej rozprawili się z Australią 4:1, dzięki czemu z 6 punktami mogą już myśleć o potencjalnych rywalach w następnych meczach. Co istotne, mogę natrafić na naszych piłkarzy. Wszystko zależy od ostatecznego układu tabel grupy C i D.

Kolejnym zespołem, który zagra w części pucharowej mundialu, została Brazylia. W poniedziałek 28 listopada ekipa z Ameryki Południowej pokonała Szwajcarię 1:0, a wcześniej Serbię 2:0. Również w poniedziałek o awans postarali się gracze Portugalii. Cristiano Ronaldo z kolegami odprawił Urugwaj 2:0, wcześniej ogrywając Ghanę 3:2.

Mundial 2022. Sytuacja w poszczególnych grupach

W grupie A prowadzą obecnie Holandia z Ekwadorem (po 4 punkty), trzeci jest Senegal z 3 punktami, a ostatni Katar – bez punktów czy choćby goli na koncie. W grupie B liderem pozostaje Anglia z 4 punktami, dalej jest Iran z 3 i USA z 2. Tabelę zamyka Walia z 1 punktem.

„Polską” grupę C otwiera nasza reprezentacja z 4 punktami. Kolejna jest Argentyna z 3 i Arabia Saudyjska również z 3, ale z gorszym bilansem bramkowym. Ostatni Meksyk ma 1 punkt. W grupie D awansowała już Francja, a Australia ma 3 punkty. Dania ma 1, tyle samo co Tunezja.

W grupie E 4 punkty ma Hiszpania, po 3 Japonia i Kostaryka, a Niemcy zamykają tabelę z jednym oczkiem. Grupę F otwiera Chorwacja z Maroko (po 4 punkty). Dalej mamy Belgię z 3 punktami i Kanadę z czystym kontem.

W grupie G awansowała już Brazylia z 6 punktami, kolejna jest Szwajcaria z 3. Na dnie tabeli znajdują się Kamerun i Serbia (po 1 punkcie). Grupę H zdominowała Portugalia z 6 punktami. Kolejna jest Ghana z 3, a Korea Południowa i Urugwaj mają po 1 punkcie.

