Znamy sędziego meczu Polska – Argentyna. Rzecznik PZPN: Duże zaskoczenie, to zmiana zasady

Już w środę 30 listopada reprezentacja Polski zmierzy się z Argentyną w ostatnim meczu grupy C. Obie reprezentacje walczą o awans do 1/8 finału mundialu 2022 w Katarze. Biało-Czerwoni podchodzą do tego starcia jako lider swojej grupy z 4 punktami na koncie i bilansem 2:0. Z kolei Albiceleste mają jedno oczko mniej i bilans 3:2.

Starcie Polska – Argentyna będzie pierwszym od kilku lat, kiedy Biało-Czerwoni grają ostatni mecz o coś, a nie tylko o honor. W ostatnim wywiadzie dla TVP Sport prezes PZPN Cezary Kulesza stwierdził, że w polskiej ekipie nie ma nikogo, kto nie myślałby pozytywnie. – Wszyscy wiemy, o co gramy, bo minimum remis daje nam wyjście z grupy. I tylko o tym awansie teraz myślimy – powiedział.

Sędzia meczu Polska – Argentyna

Wracając do meczu z Argentyną podopieczni Czesława Michniewicza poznali już sędziego tego spotkania. Informację o tym zamieścił rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. „Holender Danny Makkelie sędzią meczu Polska – Argentyna. Na liniach pomogą mu rodacy Hessel Steegdtra i Jan De Vries” – napisał na Twitterze.

„Duże zaskoczenie. To zmiana zasady, że meczów drużyn z dwóch różnych konfederacji nie powinni sędziować arbitrzy reprezentujący te same konfederacje” – ocenił Team Manager reprezentacji Polski.

Do tej pory holenderski sędzia jeszcze nie miał okazji gwizdać w meczach z udziałem reprezentacji Polski. Robert Lewandowski nie wspomina dobrze tego arbitra, bo w tym sezonie klubowym Makkelie sędziował mecz Ligi Mistrzów między Bayernem a Barceloną (2:0).

