Polscy koszykarze poznali rywali w kwalifikacjach do IO. Łatwo nie będzie

Polscy koszykarze wciąż nie są pewni tego, czy będą mogli wystąpić na igrzyskach olimpijskich w 2024 roku. Paryski turniej zbliża się wielkimi krokami, lecz Biało-Czerwoni będą musieli powalczyć o awans tuż przed rozpoczęciem docelowej imprezy. Wiadomo już, kiedy, gdzie i z kim zagrają w ostatnim turnieju eliminacyjnym.

Z nimi zagrają polscy koszykarze

Samo dojście do tego etapu też nie było łatwe. Już wcześniej nasi rodacy brali udział w prekwalifikacjach, które odbywały się w Gliwicach. Wtedy to rozegrali kilka spotkań i udało im się zwyciężyć w każdym z nim. Pokonaliśmy nawet Bośnię i Hercegowinę, choć w jej składzie wystąpili zawodnicy grający na co dzień w NBA. Mimo tego podopieczni Igora Milicia zatriumfowali i przeszli do kolejnego etapu kwalifikacji.

Te zostaną rozegrane w terminie od 2 do 7 lipca 2024 roku w ramach czterech turniejów. Jeden odbędzie się w Rydze (Łotwa), drugi w Pireusie (Grecja), trzeci w San Juan (Portoryko), a czwarty w Walencji (Hiszpania). Z każdego z nich do igrzysk olimpijskich awansuje zaledwie jedna drużyna. W ramach pojedynczego turnieju zespoły podzielono na 2 grupy po 3 drużyny, następnie rozegrane zostaną półfinały oraz finał.

Po losowaniu, które miało miejsce 27 listopada, dowiedzieliśmy się, iż przeciwnikami Biało-Czerwonych będą Bahamy oraz Finlandia. Jeśli poradzimy sobie z nimi, trafimy na Liban, Angolę lub Hiszpanię. Zwłaszcza ostatnia z wymienionych ekip jawi się jako bardzo trudna do pokonania. Mówimy wszak o złotych medalistach mistrzostw Europy z 2022 roku raz triumfatorach z mundialu z 2019 roku.

Terminarz Polaków oraz innych meczów z polskiej grupy

2 lipca:

Liban – Hiszpania

Finlandia – Bahamy

3 lipca:

Hiszpania – Angola

Bahamy – Polska

4 lipca:

Angola – Liban

Polska – Finlandia

Półfinały odbędą się 6 lipca, a finał jeden dzień później.

