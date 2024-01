PKOl ujawnił wysokość premii za medal olimpijski. Rekordowe kwoty na stole

Polski Komitet Olimpijskiw porozumieniu ze swoimi sponsorami i partnerami zawiesił wysoko poprzeczkę, jeśli mowa o wysokości nagród, które będą do zgarnięcia za medale na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Oprócz pieniędzy olimpijki i olimpijczycy bedą walczyć również o mieszkania, diamenty czy… vouchery na wakacje.

Ile zarobią polscy olimpijczycy za medale na igrzyskach w Paryżu?

Wysokości wszystkich najważniejszych nagród są odpowiednio wyszczególnione na oficjalnej stronie PKOl. Prezes Radosław Piesiewicz informował zresztą podczas Gali Mistrzów Sportu „Przeglądu Sportowego” i Onetu, że w grę wchodzić będą dla medalistek i medalistów olimpijskich mieszkania.

Tak faktycznie jest, choć nie we wszystkich przypadkach. Dokładne informacje zawarte są poniżej, gdzie widać, które medale będą… najbardziej opłacalne. Choć jak wiadomo, w przypadku igrzysk, najważniejszy i tak wydaje się być sam fakt. Olimpijski sukces to przejście do historii sportu, niezależnie od tego, jakie gratyfikacje za nim stoją.

Nagrody za poszczególne medale IO 2024

Konkurencje indywidualne

Złoty medal: mieszkanie dwupokojowe, nagroda finansowa w wysokości 250 tysięcy złotych, diament, obraz, voucher na wakacje.



Srebrny medal: nagroda finansowa w wysokości 200 tysięcy złotych, diament, obraz, voucher na wakacje.



Brązowy medal: nagroda finansowa w wysokości 150 tysięcy złotych, diament, obraz, voucher na wakacje.

Drużyny, osady, sztafety, deble, miksty, załogi (od dwu- do siedmioosobowych)

Złoty medal: mieszkanie jednopokojowe, nagroda finansowa w wysokości 250 tysięcy złotych, diament, obraz, voucher na wakacje – dla każdej osoby.



Srebrny medal: nagroda finansowa w wysokości 200 tysięcy złotych, diament, obraz, voucher na wakacje – dla każdej osoby.



Brązowy medal: nagroda finansowa w wysokości 150 tysięcy złotych, diament, obraz, voucher na wakacje – dla każdej osoby.

Konkurencje zespołowe

Złoty medal: nagroda finansowa w wysokości 2 milionów złotych do podziału, diament, obraz, voucher na wakacje – dla każdej osoby.



Srebrny medal: nagroda finansowa w wysokości 1,5 miliona złotych do podziału, diament, obraz, voucher na wakacje – dla każdej osoby.



Brązowy medal: nagroda finansowa w wysokości 1 miliona złotych do podziału, diament, obraz, voucher na wakacje – dla każdej osoby.

Trenerzy główni

Złoty medal: nagroda finansowa w wysokości 100 tysięcy złotych, diament, obraz, voucher na wakacje.



Srebrny medal: nagroda finansowa w wysokości 75 tysięcy złotych, diament, obraz, voucher na wakacje.



Brązowy medal: nagroda finansowa w wysokości 50 tysięcy złotych, diament, obraz, voucher na wakacje.



