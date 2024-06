Polski medalista igrzysk nie pobiegnie w Paryżu. Fatalne wieści przedolimpijskie

To była niezwykła historia lekkoatlety, który zmienił swoją specjalizację z biegu na 400 metrów, decydując się postawić na dwa raz dłuższy dystans. Efekt był rewelacyjny, bo Polak w imponującym stylu sięgnął po brązowy medali igrzysk olimpijskich w Tokio. Stając się tym samym jedną z największych niespodzianek na plus w polskiej kadrze.

Paryż 2024: Patryk Dobek nie wystąpi na igrzyskach olimpijskich

Niestety, w stolicy Francji nie zobaczymy startującego Polaka. O problemach Dobka informowaliśmy już w lutym b.r., niestety, jak się okazało, sytuacja nie uległa poprawie. Lekkoatleta przegrał walkę ze zdrowiem.

O tym, że nie wystartuje w Paryżu, olimpijski medalista w biegu na 800 metrów postanowił poinformować sam.

„Drodzy kibice, mam dla Was wiadomość dotyczącą mojej sportowej dyspozycji. Robiłem, co mogłem przez ostatni okres Olimpiady, ale mój stan zdrowia nie pozwoli mi na wykonanie minimum olimpijskiego. Tym samym nie będę miał szansy obronić tytuł brązowego medalisty Letnich Igrzysk Olimpijskich. Kontuzje uczą pokory i są nieodłączną częścią sportu wyczynowego, ale nie należy się poddawać – trzeba iść dalej. Chcę Was również poinformować, że nie składam broni i zamierzam przygotowywać się do kolejnych sezonów. Dziękuję za wsparcie Wasze oraz sponsorów” – przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Dobek.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

